Kırklareli'nde Ayçiçeği Hasadı Sürüyor: Verimde Yaklaşık %50 Düşüş

Kırklareli'de ayçiçeği hasadı yeniden başladı; kuraklık nedeniyle verimler yaklaşık %50 azaldı, hasadın ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:16
Kırklareli'nde ayçiçeği hasadı sürüyor

Kuraklık verimi yarı yarıya düşürdü, hasat ay sonuna kadar tamamlanacak

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olan Kırklareli'nde çiftçiler, ayçiçeği hasadı için yoğun mesai harcıyor.

Biçerdöver operatörü Şükrü Yavuz, AA muhabirine, "üç gün önce etkili olan sağanak nedeniyle bir süre ara verilen ayçiçeği hasadına yeniden başladıklarını" belirtti.

Yavuz, üreticilerin ayçiçeğinde bu yıl büyük kayıp yaşadığını ifade ederek şunları söyledi: "Bu yıl verim düşük. Senenin kurak gitmesinden dolayı verimler yarı yarıya düşmüş vaziyette. Şu anda kumsal arazilerde dekar başına 25 ile 40 kilogram arası, kepir arazilerde 80 ile 100 kilogram arasında ürün hasat ediyoruz. Geçen yıl ile bu yıl arasında yaklaşık yüzde 50 verim düşüklüğü var."

Yavuz, kentte ayçiçeği hasadının ay sonuna kadar tamamlanacağını kaydetti.

Üretici Mustafa Coşan da bu yıl beklenen verime ulaşamadıklarını, kuraklık nedeniyle verimde önemli kayıp yaşandığını dile getirdi.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olan Kırklareli'nde çiftçiler, ayçiçeği hasadı için yoğun mesai harcıyor.

