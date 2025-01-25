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Kırklareli'nde Hurda Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:29
Kırklareli'nde Hurda Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde Yangın Panic Yaratmadı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Güneş Mahallesi Çetin Yelmez Bulvarı'nda yer alan bir hurda deposunda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın ihbarının alınmasının ardından, bölgeye hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Müdahalesi

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü ve çevre bölgelerdeki tehlike ortadan kaldırıldı. Yangınla ilgili detaylı incelemeler sürüyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü....

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü....

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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