Kırklareli'nde Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü Yapıldı

Kırklareli'nde Farkındalık Yürüyüşü

Kırklareli, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında oyun havası eşliğinde bir farkındalık yürüyüşüne ev sahipliği yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, müdürlük bahçesinin girişine pembe renk ile 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır' yazısı yazıldı.

Yürüyüşe Katılım Yoğun Oldu

Katılımcılar, ellerinde pembe balonlarla birlikte, 'Yaşama zaman tanıyın', 'Kanser değil sen güçlüsün' ve 'Geç kalma sağlıklı kal' yazılı dövizler taşımaktaydı. Oyun havası ve halk oyunları ekibi eşliğinde, grup Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile İstasyon Caddesi’nden geçerek Millet Bahçesi’ne ulaştı. Etkinlikte halk oyunları ekibi de bir gösteri gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in Açıklamaları

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' nedeniyle bu yürüyüşü düzenlediklerini belirtti. 40 yaş ve üzerindeki tüm kadınları ücretsiz kanser taramalarına davet eden Cerit, kanserde erken teşhisin büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Önemli İstatistikler

Cerit, her 8 kadından birinin meme kanseri tedavisi gördüğüne dikkat çekerek, 'Bu nedenle ciddi bir rakamla karşı karşıyayız. KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri gibi yerlerde meme kanserine yönelik önemli çalışmalar yürütülmektedir. Tüm kadınlarımızı mutlaka meme kanseri taramalarını yaptırmaları konusunda uyarıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Destek

Yürüyüşe, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un eşi Özge Bulut, Kanser Savaş Derneği Başkanı Remzi Berkel ile sağlık personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.