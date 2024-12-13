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Kırklareli'nde Müzikali Dinle: 'Öylesine Bir Dinleti' Sahnelendi

Kırklareli'nde düzenlenen Anadolu Opera ve Bale Festivali'nde 'Öylesine Bir Dinleti' adlı müzikli oyun büyük ilgiyle sahnelendi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:08
Kırklareli'nde Müzikali Dinle: 'Öylesine Bir Dinleti' Sahnelendi

Kırklareli'nde 'Öylesine Bir Dinleti' Müzikli Oyunu Sahnelendi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamındaki 'Öylesine Bir Dinleti' adlı müzikli oyun, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü sanatçıları tarafından sahnelenen bu etkileyici oyun, toplamda iki perdeden oluşuyor. Oyunda, klasikleşmiş operalar arasında yer alan 'Rigoletto', 'Hoffman'ın Masalları', 'Saraydan Kız Kaçırma', 'Sevil Berberi', 'Tosca', 'La Boheme', 'Romeo ve Juliet', 'Don Giovanni' ve 'Carmen' gibi eserlerden aryalar, şarkılar ve türküler seslendirildi.

Geniş bir repertuvara sahip olan müzikli oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı ve gösterimin sona ermesinin ardından sanatçılar, izleyicilerin ayakta alkışlarıyla karşılandı.

Etkinliğe; Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Anadolu Opera ve Bale Festivali'in Kırklareli ayağı başarıyla tamamlandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Öylesine...

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Öylesine Bir Dinleti" adlı müzikli oyun Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyunu protokol üyeleri ile vatandaşlar izledi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Öylesine...

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Öylesine Bir Dinleti" adlı müzikli oyun Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyunu protokol üyeleri ile vatandaşlar izledi.

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