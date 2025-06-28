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Kırklareli'nde Şekerin Vücuda Etkileri Konuşuldu

Kırklareli Üniversitesindeki 'Bilim Kafe' buluşmalarında, şekerin vücuda etkileri uzmanlar tarafından ele alındı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 10:43
Kırklareli'nde Şekerin Vücuda Etkileri Konuşuldu

Kırklareli'nde 'Bilim Kafe' Buluşması Gerçekleştirildi

Kırklareli Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda düzenlenen 'Bilim Kafe' buluşmalarında, şekerin insan vücudu üzerindeki etkilerini uzmanları dinleyerek keşfetti.

Bilimsel Bilgiler Halka Ulaşmalı

Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay, Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, bilimsel bilgilerin sadece üniversite bünyesinde kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Gençbay, “Bilim İletişimi Ofisi, bilimsel bilgilerin halkla buluşturulmasını sağlamak amacıyla kuruldu. Bilgileri üniversite laboratuvarlarından, amfilerden ve bilimsel dergilerden alıp parklara ve sokaklara taşıma hedefindeyiz” şeklinde konuştu.

Yanlış Bilgilere Karşı Dikkatli Olunmalı

Uzmanlar tarafından doğru bilgiye ulaşmanın önemine de dikkat çeken Gençbay, “Günümüzde vatandaşlar bazen sosyal medya ve diğer yanlış kaynaklardan bilgi edinebiliyor. Bu nedenle kesinlikle akademik bilgiyi halkla buluşturmalıyız” dedi. İlk etkinliklerinin konusunu ise 'şekerin vücuda etkileri' oluşturdu.

Şekerin Sağlığa Etkileri

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Araştırma Görevlisi Esma Oğuz, Türk kültüründe çayın önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Oğuz, insanların çaylarına zevklerine göre şeker eklediklerini belirtirken, şekerin sağlık üzerindeki etkilerini de değerlendirdi.

“Şeker, vücudumuzun temel yakıt kaynağıdır. Fakat aşırı şeker alımının bazı olumsuz reaksiyonlara neden olabileceğini unutmamak gerekiyor” diyen Oğuz, sağlıklı bir yaşam için şeker tüketiminde dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Kırklareli Üniversitesince...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Kırklareli Üniversitesince düzenlenen "Bilim Kafe" buluşmalarında şekerin vücuda etkisi uzmanlarca anlatıldı. Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Araştırma Görevlisi Esma Oğuz, Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Kırklareli Üniversitesince...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Kırklareli Üniversitesince düzenlenen "Bilim Kafe" buluşmalarında şekerin vücuda etkisi uzmanlarca anlatıldı. Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Araştırma Görevlisi Esma Oğuz, Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yaptı.

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