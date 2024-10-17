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Kırklareli'nde Taksi ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:57
Kırklareli'nde Taksi ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kırklareli'nde Kaza: 4 Yaralı

Kırklareli ilinin Vize ilçesinde meydana gelen kaza, taksi ve otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, S.G. yönetimindeki 39 T 0678 plakalı taksi, Çoban Çeşme mevkisinde G.S. kontrolündeki otomobille çarpıştı.

Kazada Yaralananlar

Bu talihsiz kazada, her iki aracın sürücüleri ile birlikte araç içinde bulunan H.A. ve C.S. adlı yolcular da yaralandı.

Acil Müdahale

Olay yerine yapılan ihbar sonrası, 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ve polis derhal bölgeye intikal etti. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar...

Kırklareli'nin Vize ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Vize Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar...

Kırklareli'nin Vize ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Vize Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar...

Kırklareli'nin Vize ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Vize Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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