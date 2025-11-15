Kırşehir Akçakent'te Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Kar yağışı ve son durum

Kırşehir’de dün akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Akçakent ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Sabah saatlerinde başlayan yağış, özellikle ilçe merkezi ile çevredeki yüksek mahallelerde etkili oldu.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğünü ve kar yağışının yer yer devam edebileceğini belirtti.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, ilçede karla birlikte ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı öğrenildi. Kırşehir şehir merkezinde ise soğuk hava etkili olurken kar yağışı olmadı.

