Kırşehir'de 1344 Kaçak Cinsel Ürün Ele Geçirildi — 1 Gözaltı

Kırşehir'de 1344 Kaçak Cinsel Ürün Ele Geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, insan sağlığına yönelik tehdit oluşturan sahte ve kaçak ürünleri piyasaya süren şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Operasyon Detayları
Bu kapsamda kent merkezinde bir depoya düzenlenen operasyonda 1344 cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
