Kırşehir'de 1344 Kaçak Cinsel Ürün Ele Geçirildi — 1 Gözaltı

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 1344 cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildi, 1 şüpheli K.D gözaltına alındı; emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:14
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, insan sağlığına yönelik tehdit oluşturan sahte ve kaçak ürünleri piyasaya süren şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Operasyon Detayları

Bu kapsamda kent merkezinde bir depoya düzenlenen operasyonda 1344 cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

