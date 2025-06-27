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Kırşehir Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek Gösterisi

Kırşehir'de tıp öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek vermek için kefiye takarak pankart açtı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 17:06
Kırşehir Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek Gösterisi

Kırşehir Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde, başarıyla diplomasını alan bazı öğrenciler, Filistin'e destek vermek amacıyla direniş sembolü kefiye takıp pankart açtı.

Tören, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi ve 63 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, KAEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güneş konuşma yaptı. Güneş, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında çok sayıda insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Güneş, Filistin'deki hekim ve sağlık çalışanlarının öldüğünü vurgularken, İsrail'in, hasta ve yaralıların tedavisini engelleyerek, sağlık kuruluşlarına zarar verdiğini kınadı. Törende hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve tüm insanlara Allah'tan rahmet dileyen Güneş, mezun olan öğrencileri kutsal mesleğe adım attıklarını ifade etti.

"Bugün onları hekim olarak vatana ve millete hizmet için mezun ediyoruz," diyen Güneş, ailelere teşekkür ederek, mezun öğrencilerine meslek hayatlarında başarılar diledi.

Törenin sonunda, dönem birincisi Saliha Yalçın Üneşi, destekçilerine teşekkür ederek mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Dekan Güneş tarafından şed kuşatılan Üneşi ardından 63 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi.

Bir grup öğrenci, Filistin'e destek vermek için boyunlarına Filistinli direnişini simgeleyen kefiye takarken, diğerleri "Filistin'de bu yıl hiçbir tıbbiyeli hekim olamadı" yazılı pankart açarak dikkat çekti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde okulu başarıyla bitiren...

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde okulu başarıyla bitiren bazı öğrenciler, direniş sembolü kefiye takıp pankart açarak İsrail saldırıları altındaki Filistin'e desteğini gösterdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde okulu başarıyla bitiren...

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde okulu başarıyla bitiren bazı öğrenciler, direniş sembolü kefiye takıp pankart açarak İsrail saldırıları altındaki Filistin'e desteğini gösterdi.

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