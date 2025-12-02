Kırşehirli Öğrenciler Çine'de Fidan Dikti — Ahi Evran Üniversitesi ÜNİDES

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri, ÜNİDES projesi kapsamında Aydın Çine'de Kavşit mevkiinde fidan dikti; etkinlik Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklendi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:42
ÜNİDES projesi kapsamında çevre ve gönüllülük çalışması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri, Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katıldı. Etkinlik, gençlerin sorumluluk ve gönüllülük bilincini güçlendirmeyi hedefleyen sosyal proje faaliyetleri arasında yer aldı.

Öğrenciler, Çine Orman İşletme Şefliği sorumluluk bölgesinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Gençlerin bölgeye katkı sağladığı etkinliklerin en önemli ayağı, Kavşit mevkiinde yapılan fidan dikimiydi.

Faaliyet, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Kırşehirli Gençler Aydın’da Umudu Sergiliyor" adlı ÜNİDES projesi kapsamında yürütüldü. Proje, katılımcıların çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk duygusunu artırmayı amaçlıyor.

Etkinlik sonrası öğrenciler, organizasyona destek veren yetkililere teşekkür etti ve benzer çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.

