Kışa Güçlü Mikrobiyota ile Girin: Bağışıklığı Destekleyen Beslenme

Kışa Güçlü Mikrobiyota ile Girin

Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Diyetisyeni Deniz Mutluer, kış aylarında bağışıklığı korumanın en etkili yolunun güçlü bir mikrobiyota oluşturmaktan geçtiğini vurguladı.

Mutluer, "Doğanın yağmurla canlanmasına seviniyoruz; peki bizim sağlığımız nasıl canlanacak?" sorusuna yanıt vererek, "Doğanın yağmurla beslenmesine seviniyoruz; çünkü bu döngü toprağın canlanması için vazgeçilmez. Peki bizler bu soğuk aylarda sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?" dedi.

Yanıtın, doğduğumuz andan itibaren şekillenmeye başlayan mikrobiyotanın dengede tutulmasından geçtiğini belirten Mutluer, güçlü bir bağırsak yapısının bağışıklığı desteklediğini vurguladı. Mutluer ayrıca stres yönetimi, kaliteli uyku ve dengeli beslenmenin kış döneminde hayati önem taşıdığını söyledi.

Kış Aylarında Beslenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Temel öneriler: Yeterli protein alınmalı, probiyotiklerden zengin bir beslenme düzeni oluşturulmalı; prebiyotik ve probiyotik besinler birlikte tüketilmeli ve lif (posa) açısından zengin gıdalara öncelik verilmelidir.

Destekleyici gıdalar: Bağışıklığı destekleyen zencefil, karabiber, sarımsak, soğan, yeşil çay, papatya çayı, kekik çayı ve mevsim sebzeleri hem bağırsak sağlığına hem de bağışıklık sistemine olumlu katkılar sunar.

Gün başlangıcı için öneri: Diyetisyen Deniz Mutluer, güne başlamak için özel bir karışım önerdi: "Her sabah aç karnına: 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1-2 tatlı kaşığı limon suyu karıştırılarak tüketilebilir."

ÖZEL ÜMİT VİŞNELİK HASTANESİ DİYETİSYENİ DENİZ MUTLUER