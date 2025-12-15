Kışla Parkı Yenileniyor: 26 Bin 280 m²'lik Yenileme Projesi

Kışla Parkı yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesinde yer alan Kışla Parkında kapsamlı bir yenileme projesini hayata geçiriyor. Toplam 26 bin 280 metrekare alan üzerinde uygulanacak proje, kentin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Proje kapsamı

Yenileme çalışmalarıyla birlikte Kışla Parkı, yalnızca Orhaniye Mahallesi’ne değil, Menteşe genelinde ve kent merkezinde yaşayan tüm vatandaşlara hitap eden büyük bir sosyal yaşam alanı olarak yeniden düzenlenecek. Proje kapsamında masal evleri, modern çocuk oyun grupları, spor alanları, dinlenme ve piknik alanları, geniş serbest etkinlik alanı ile konforlu yürüyüş yolları yer alacak.

Kentin sosyal yaşamına yeni soluk

Kışla Parkı; her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği, sosyal ve çevresel açıdan cazibe merkezi niteliği taşıyan bir alan olarak kentin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek. Proje tamamlandığında Kışla Parkı, huzur, eğlence ve etkinlik imkanlarını bir arada sunan modern bir kent parkı olarak hizmet verecek.

Başkan Aras'ın değerlendirmesi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin önceliklerinden bahsederken şu değerlendirmeyi yaptı:

"Menteşe’mizin merkezinde yer alan Kışla Parkını, her yaştan vatandaşımızın güvenle ve keyifle vakit geçirebileceği, doğayla iç içe modern bir yaşam alanı haline getiriyoruz. Çocuklarımız için oyun ve masal alanları, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz için spor ve etkinlik alanlarıyla Kışla Parkı, kentimizin sosyal yaşamına önemli bir katkı sunacak"

Başkan Aras ayrıca şunları ekledi:

"Muğla’yı daha yeşil, daha yaşanabilir ve sosyal donatı alanları güçlü bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 26 bin metrekarelik alanı kapsayan bu proje ile sadece bir park yenilemiyor, aynı zamanda hemşehrilerimizin nefes alabileceği, bir araya gelebileceği güçlü bir kamusal alan oluşturuyoruz. Kışla Parkı Yenileme Projesini en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız"

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MENTEŞE İLÇESİ ORHANİYE MAHALLESİNDE YER ALAN KIŞLA PARKINDA KAPSAMLI YENİLEME PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYOR.