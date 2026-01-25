Kışlık Araç Bakımı Hayat Kurtarır: Antifriz ve El Freni Uyarısı

Kış aylarında araç bakımı ihmale gelmiyor

Uzmanlar, kış aylarının ve dondurucu soğukların yaşandığı bu dönemde araçlara gerekli bakım yapılmadığında insan hayatının tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu. Özellikle antifriz bakımı ihmal edildiğinde motor ve bağlantı parçalarında ciddi hasarlar oluşabileceği belirtildi.

Uzman uyarıları ve öneriler

Uzmanlar, kışlık bakımların mutlaka yaptırılması gerektiğini vurguluyor. Antifriz eksikliğinin, özellikle eksi 10 ve üzeri derecelerde motorun donmasına ve çatlamasına yol açabileceği, hortumların donarak marşa bastığınızda patlayabileceği bildirildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde servis bakım ustası Mehmet Rim konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kış aylarında soğuk havalarda eksi 10 ve üzeri derecelerde arabada antifriz olmazsa arabanızın motoru donar ve çatlar. Hortumlar donar marşa bastığınızda bir tarafı mutlaka patlatır. Yaz kış demeden aracınızda antifriz mutlaka olmalıdır. Bunlar yapılmazsa insan sağlığı tehlikeye girer. Hem malınızın hem cebinizin tehlikeye girmemesi için kışlık bakımlarınızı mutlaka yaptırın. Yine kış aylarında el freninizi çekmeyin, arabayı 3 ya da 5. viteste bırakın ki el freni donmasın. Bunu yapmazsanız donmadan dolayı aracınızı hareket ettiremezsiniz" diye konuştu.

Özetle: Antifriz bakımı ve doğru park etme uygulamaları kış koşullarında hem aracın zarar görmesini önler hem de olası tehlikelerin azaltılmasına katkı sağlar. Kışlık bakımların zamanında yaptırılması uzmanların ortak tavsiyesi olarak öne çıkıyor.

SERVİS BAKIM USTASI MEHMET RİM (SAĞDAKİ) VE ÇALIŞMA ARKADAŞI