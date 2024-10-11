Kız Çocuklarına Güçlendirme Çağrısı: Eşitlik ve Şiddetle Mücadele

Asu Kaya'dan Kız Çocuklarına Destek Çağrısı

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 14 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününde kutlanması gereken kız çocuklarının ülkemizdeki durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaya, bu özel günün, ülke genelinde kız çocukları ve kadınların yaşam şartlarının her geçen gün daha da zorlaştığını gösterdiğini belirtti.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddetle Mücadele

Kaya, "Korumamız gereken çocuklarımız, 'kayıp' olarak adlandırılmaya başladıkça, yaşamlarımızda daha fazla yer almakta ve kadınların şiddete maruz kaldığına dair acı hikayeleri görmekteyiz. Bu çürümüşlük, toplum olarak yaşadığımız derin bir krizdir. Ayrıca, iktidarın kadın hakları konusundaki gerilemesi, cinsiyet eşitliği ihlallerinin artmasına neden olmaktadır. Bu duruma son vermek zorundayız." dedi.

Eğitimle Güçlendirme Yaklaşımı

Kaya, kız çocuklarının güçlendirilmesi için en önemli adımın eğitim olduğunu vurgulayarak, "Kız çocuklarının eğitimi için birlikte politika oluşturmalıyız. Ancak böylece gelecekteki eşitsizlik ve ayrımcılık döngüsünü kırabiliriz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi'ne Dönüş Vurgusu

Ayrıca, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi gerektiğini belirten Kaya, "Eğer bu duruma dur demezsek, biz dur diyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden hayata geçireceğiz. Politika tercihlerimizi hep birlikte çocuklardan ve kadınlardan yana kullanmalıyız." şeklinde konuştu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.