DOLAR
34,28 -0,35%
EURO
37,48 0,09%
ALTIN
2.913,4 -0,93%
BITCOIN
2.103.645,8 -2,74%

Kız Çocuklarına Güçlendirme Çağrısı: Eşitlik ve Şiddetle Mücadele

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, toplumsal şiddetle mücadele için kız çocuklarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:52
Kız Çocuklarına Güçlendirme Çağrısı: Eşitlik ve Şiddetle Mücadele

Asu Kaya'dan Kız Çocuklarına Destek Çağrısı

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 14 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününde kutlanması gereken kız çocuklarının ülkemizdeki durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaya, bu özel günün, ülke genelinde kız çocukları ve kadınların yaşam şartlarının her geçen gün daha da zorlaştığını gösterdiğini belirtti.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddetle Mücadele

Kaya, "Korumamız gereken çocuklarımız, 'kayıp' olarak adlandırılmaya başladıkça, yaşamlarımızda daha fazla yer almakta ve kadınların şiddete maruz kaldığına dair acı hikayeleri görmekteyiz. Bu çürümüşlük, toplum olarak yaşadığımız derin bir krizdir. Ayrıca, iktidarın kadın hakları konusundaki gerilemesi, cinsiyet eşitliği ihlallerinin artmasına neden olmaktadır. Bu duruma son vermek zorundayız." dedi.

Eğitimle Güçlendirme Yaklaşımı

Kaya, kız çocuklarının güçlendirilmesi için en önemli adımın eğitim olduğunu vurgulayarak, "Kız çocuklarının eğitimi için birlikte politika oluşturmalıyız. Ancak böylece gelecekteki eşitsizlik ve ayrımcılık döngüsünü kırabiliriz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi'ne Dönüş Vurgusu

Ayrıca, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi gerektiğini belirten Kaya, "Eğer bu duruma dur demezsek, biz dur diyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden hayata geçireceğiz. Politika tercihlerimizi hep birlikte çocuklardan ve kadınlardan yana kullanmalıyız." şeklinde konuştu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın...

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın...

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın...

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın...

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın...

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova ile Görüştü
2
İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde Cuma Namazını Engelledi
3
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Başlıyor: Vali Zorluoğlu'ndan Açıklamalar
4
Giresun'da Askeri Kamuflaj Desenli Mekik Kelebeği Keşfedildi
5
8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali İstanbul'da Lansmanını Gerçekleştirdi
6
Türkiye, KFOR Komutasını İtalya'ya Devretti
7
Göç ve İnsan Hakları: AYM Başkanı Özkaya'nın Açıklamaları

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak