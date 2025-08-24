DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.691.729,55 0,29%

Kızlan Osmanlı Batığı'nda 17'nci Yüzyıla Ait Eşsiz Buluntular

Bakan Ersoy: Kızlan Osmanlı Batığı'nda 30'dan fazla tüfek, 50'den fazla humbara, binlerce mermi ve Osmanlı'nın en büyük pipo koleksiyonu keşfedildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 12:16
Kızlan Osmanlı Batığı'nda 17'nci Yüzyıla Ait Eşsiz Buluntular

Kızlan Osmanlı Batığı'nda 17'nci Yüzyıla Ait Eşsiz Buluntular

Bakan Ersoy'dan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz'de sürdürülen Kızlan Osmanlı Batığı Sualtı Kazısı çalışmaları sonucu elde edilen buluntuları kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'de kazısı yapılan ilk ve tek 17'nci yüzyıl Osmanlı batığı olarak kayda geçen batık, su altı arkeolojisi açısından büyük önem taşıyor.

Ersoy'un verdiği bilgiye göre kazıda 30'dan fazla tüfek, 50'den fazla humbara, binlerce mermi ile birlikte döneme ait geniş bir pipo koleksiyonu ortaya çıkarıldı. Ayrıca porselenler, satranç takımları ve tarihe ışık tutan diğer eşsiz buluntular da bulundu.

Ersoy, NSosyal'den yaptığı açıklamada, ecdadın izini sadece karada değil, denizlerde de sürdürdüklerini belirterek, Bakanlığın 'Geleceğe Miras Projesi' ile bu eşsiz mirası koruyup gelecek kuşaklara aktardıklarını vurguladı.

Mehmet Nuri Ersoy, kazıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kızlan Osmanlı Batığı Sualtı Kazısı'nda son olarak silahlar, porselenler, satranç takımları ve tarihe ışık tutan eşsiz buluntular ortaya çıkarıldı. Türkiye'de kazısı yapılan ilk ve tek 17'nci yüzyıl Osmanlı batığında 30'dan fazla tüfek, 50'den fazla humbara, binlerce mermi ve Osmanlı döneminin en büyük pipo koleksiyonu bulundu. Batık, Osmanlı'nın deniz gücü ve ticaretini günümüze taşıyan ilk örnek. Bu keşif, yalnızca ülkemizin değil, dünya su altı arkeolojisinin de en çarpıcı buluntularından biri olarak tarihe geçti. Emeği geçen herkese ve özellikle de ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Bu keşif, hem Türkiye'nin denizcilik tarihine hem de uluslararası su altı arkeolojisine önemli veriler sunuyor; kazı çalışmaları ve bulunan envanter, Osmanlı deniz ticareti ve askeri donanması hakkında yeni bilgiler sağlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Minibüs Tıra Çarptı: 1'i Çocuk 2 Ölü, 10 Yaralı
2
Beşiktaş'ta 3 Katlı Binada Yangın Söndürüldü
3
Savarona, TEKNOFEST Mavi Vatan Geçişi İçin İstanbul Boğazı'nda Hazır
4
Alanya Açıklarında Yunus Gösterisi Tur Teknesine Eşlik Etti
5
Hakan Fidan Cidde'de İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Başkanlık Edecek
6
40 bin 285 yavru kaplumbağa ÖÇK kumsallarında denize kavuştu
7
Ankara'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Kızılcahamam'da Yandı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı