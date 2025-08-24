Kızlan Osmanlı Batığı'nda 17'nci Yüzyıla Ait Eşsiz Buluntular

Bakan Ersoy'dan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz'de sürdürülen Kızlan Osmanlı Batığı Sualtı Kazısı çalışmaları sonucu elde edilen buluntuları kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'de kazısı yapılan ilk ve tek 17'nci yüzyıl Osmanlı batığı olarak kayda geçen batık, su altı arkeolojisi açısından büyük önem taşıyor.

Ersoy'un verdiği bilgiye göre kazıda 30'dan fazla tüfek, 50'den fazla humbara, binlerce mermi ile birlikte döneme ait geniş bir pipo koleksiyonu ortaya çıkarıldı. Ayrıca porselenler, satranç takımları ve tarihe ışık tutan diğer eşsiz buluntular da bulundu.

Ersoy, NSosyal'den yaptığı açıklamada, ecdadın izini sadece karada değil, denizlerde de sürdürdüklerini belirterek, Bakanlığın 'Geleceğe Miras Projesi' ile bu eşsiz mirası koruyup gelecek kuşaklara aktardıklarını vurguladı.

Mehmet Nuri Ersoy, kazıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kızlan Osmanlı Batığı Sualtı Kazısı'nda son olarak silahlar, porselenler, satranç takımları ve tarihe ışık tutan eşsiz buluntular ortaya çıkarıldı. Türkiye'de kazısı yapılan ilk ve tek 17'nci yüzyıl Osmanlı batığında 30'dan fazla tüfek, 50'den fazla humbara, binlerce mermi ve Osmanlı döneminin en büyük pipo koleksiyonu bulundu. Batık, Osmanlı'nın deniz gücü ve ticaretini günümüze taşıyan ilk örnek. Bu keşif, yalnızca ülkemizin değil, dünya su altı arkeolojisinin de en çarpıcı buluntularından biri olarak tarihe geçti. Emeği geçen herkese ve özellikle de ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Bu keşif, hem Türkiye'nin denizcilik tarihine hem de uluslararası su altı arkeolojisine önemli veriler sunuyor; kazı çalışmaları ve bulunan envanter, Osmanlı deniz ticareti ve askeri donanması hakkında yeni bilgiler sağlayacak.