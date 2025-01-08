KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Fidan'ı Ağırladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Kabul, KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleştirildi ve burada Tatar ile Fidan bir süre baş başa görüşme fırsatını buldu.

Kıbrıs Konusu Ele Alındı

Baş başa görüşmenin ardından, Kıbrıs konusundaki güncel gelişmeler üzerine heyetler arası bir toplantıya geçildi. Toplantıya, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve her iki ülkenin dışişleri bakanlıklarından diplomatlar da katıldı.