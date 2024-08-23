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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Trafik Kazasında Yaralanan Askerleri Ziyaret Etti

Ersin Tatar, trafik kazasında yaralanan askerleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 20:26
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Trafik Kazasında Yaralanan Askerleri Ziyaret Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Askerlere Moral Ziyareti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti. Güzelyurt-Akçay ana yolunda yaşanan kazada yaralanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının sağlık durumlarını yakından görmek üzere Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne giden Tatar, burada hemşirelerden ve doktorlardan bilgiler aldı.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Hastanede tedavi gören askerlerle bire bir görüşen Tatar, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette Cumhurbaşkanı'nın yanında Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, Hastane Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ve Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner de bulundu.

Yanlışları Giderme ve Destek Amaçlı Talimatlar

Tatar, yaralı askerlerin en iyi şekilde tedavi edilmesi ve gerekli özenin gösterilmesi için talimatlar verdi. Ayrıca, kazada 1 askerin hayatını kaybetmiş olmasının üzüntüsünü dile getirerek, yaralı 11 askere acil şifalar diledi.

Ziyaret, askerlerin morale ihtiyaç duyduğu bir dönemde gerçekleşirken, Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği hassasiyet dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Güzelyurt-Akçay ana yolunda...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Güzelyurt-Akçay ana yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Güzelyurt-Akçay ana yolunda...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Güzelyurt-Akçay ana yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti.

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