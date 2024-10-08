KKTC'de Kapalı Maraş İçin Yeni Gelişmeler

Kapalı Maraş’ta Yeni Adımlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Kapalı Maraş konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 4 yıl önce başlatılan açılım sürecinin devam edeceğini ve bu doğrultuda Türkiye ile birlikte yeni projeler geliştireceklerini belirtti.

2020'den Beri Gelen Ziyaretçi Yoğunluğu

Ataoğlu, 8 Ekim 2020'de halkın kullanımına açılan Maraş’ın, bugüne kadar 2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığını vurgaladı. Bu sürecin, Türkiye'nin destekleri ile mümkün olduğunu ifade eden Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Yeni Projeler İçin Türkiye ile İşbirliği

Fikri Ataoğlu, Türkiye ziyaretinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Kapalı Maraş'ın geleceği ile ilgili çok sayıda projenin masaya yatırıldığını kaydeden Ataoğlu, birlikte saha incelemesi yapmayı önerdi.

Ulusal Ekonomiye Katkı

Ataoğlu, Maraş'ın KKTC'nin mutlak egemenliğinde olduğunu belirterek, bu bölgenin ulusal ekonomiye olan katkısını artıracak adımları atmaktan çekinmeyeceklerini ifade etti. Ayrıca, Maraş'ın vatandaşlık haklarının korunması adına Rumlar ve üçüncü ülke vatandaşlarına Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuru yapmaları çağrısını yineledi.

Güney Kıbrıs'ın Tepkisi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Maraş’ta yaşanan gelişmelere karşı çıkmaya devam ediyor. Ancak KKTC, bölgedeki yönetim hakkından taviz vermeyeceğini vurguluyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maraş açılımının 4. yılı dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.