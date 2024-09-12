KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: 'Famagusta' Dizisi Gerçekleri Çarpıtıyor

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 'Famagusta' Dizisini Değerlendirdi

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 'Famagusta' dizisinin Türkleri kötüleme amacı güttüğünü belirterek, "Bu yapım 1974 yılında başlayan Tük işgali algısını güçlendirmek için kurgulanmış bir senaryodur" dedi.

Dizinin Medyadaki Yansıması

Ertuğruloğlu, dizinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ortaklığında hazırlandığını ve Netflix'te 20 Eylül'den itibaren iki sezon olarak yayınlanacağını dile getirdi. "Bu dizi, geçmişle ilgili hiçbir bilgiye sahip olmayan Rum gençliğe yalanlar sunmaktadır" diyerek, 1974 öncesi Kıbrıs'taki durumu göz ardı ettiğini vurguladı.

Batılı Güçlerin Rolü ve Tarihi Gerçekler

Bakan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği'nin, Rum tarafının tezlerini destekleyerek Kıbrıs Türklerini cezalandırdığını, bu durumun Kıbrıs sorununu daha da karmaşık hale getirdiğini ifade etti. Ertuğruloğlu, 'Eğer 74'ten önce sorun yoksa, o zaman neden 1964'te BM askerleri vardı?' şeklinde sorular yöneltti.

Algı Yönetimi ve Gençlik Üzerindeki Etkisi

Ertuğruloğlu, Netflix gibi platformların bu tür içerikler yayınlayarak kamuoyunda yanlış algı oluşturduğuna dikkat çekti. 'Rum gençliği, 1974 öncesinde yaşananlarla ilgili bilgisizlikle büyümekte ve Türk karşıtlığı ile yönlendirilmektedir' ifadelerini kullandı.

Dizinin Gerçeklerden Ne Kadar Uzak Olduğu

Dizinin senaristleriyle görüşmediklerini söyleyen Ertuğruloğlu, 'Famagusta'nın senaryosundaki birçok konu, 1974 ve öncesinde Rumların gerçekleştirdiği katliamlarla kıyaslandığında çok daha yüzeyseldir' şeklinde konuştu.

Gerçeklerin Anlatılması Çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da konuyla ilgili görüşlerini paylaşarak gerçeklerin ekranlara taşınması gerektiğini vurguladığını belirten Ertuğruloğlu, 1974 öncesindeki olayların tüm gerçeklerini anlatacak yapımlara ihtiyaç duyduklarını ifade etti. "Yaşanan katliamlar ve zulümler, Türk ve Kıbrıs Türkü kimliğini doğru yansıtmak için önemli kaynaklardır" dedi.

Sonuç Olarak

Bakan Ertuğruloğlu, Türk tezlerinin dünya genelinde sağlıklı bir şekilde sunulması için Türkiye ve KKTC iş birliğinin devam edeceğini belirtti. 'Ana vatanımızın desteğiyle bu konuda güçlü bir kampanya yürütüleceğine inanıyoruz' diyerek sözlerini sonlandırdı.