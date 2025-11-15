KKTC'nin 42. Kuruluş Yıldönümü Mersin'de Törenle Kutlandı

KKTC'nin 42. kuruluş yıldönümü Mersin'de törenle kutlandı; Başkonsolos Erek Çağatay şehitlere başsağlığı diledi, bağımsızlık ve çözüm vurgulandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:04
KKTC'nin 42. Kuruluş Yıldönümü Mersin'de Törenle Kutlandı

KKTC'nin 42. Kuruluş Yıldönümü Mersin'de Törenle Kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlama gerçekleştirildi

Mersin'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümü törenle anıldı. Kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'nda KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından düzenlendi; il protokolü ve gazilerin katıldığı törende Atatürk heykeline çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, geçtiğimiz Salı günü Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçağın Gürcistan'da düşmesiyle ilgili acı haberin Kıbrıs Türk halkını derinden yaraladığını belirtti. Başkonsolos Çağatay, "Bu elim olayda hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz için büyük bir üzüntü içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türkiye'mize sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çağatay, Kıbrıs Türk halkının bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında güven ve huzur içinde, bağımsız, egemen ve özgür bir halk olarak yaşadığına dikkat çekerek, "Bugünlere gelmek hiç kolay olmamıştır şüphesiz. Kıbrıs Türk halkı, devletine, adada O'na yönelik yapılan insanlık dışı saldırı ve haksızlıklara karşı yıllarca verdiği zorlu varoluş mücadelesinin ardından kavuşmuştur. Bu noktada özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşlarını minnet, şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.

Başkonsolos Çağatay, Kıbrıs Türklerinin bugün sahip olduğu özgürlük, egemenlik ve devlet yapısının büyük bedeller ödenerek kazanıldığını vurguladı: "Kıbrıs Türk halkı asırlardır sürdürdüğü Kıbrıs'taki varoluş, özgürlük ve insan hakları mücadelesini tam 42 yıl önce Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır. Kıbrıs Türk halkının bekasının güvencesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, uluslararası toplum tarafından maruz bırakıldığı haksız izolasyona rağmen, tüm kurumları ve hukukun üstünlüğüne dayalı yapısı ile bağımsız ve egemen bir devlet olarak sonsuza kadar yaşayacak ve 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine bağlı kalarak her geçen gün kalkınmaya ve güçlenmeye devam edecektir."

Çağatay, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi, devletin kazanımları ve Türkiye ile olan bağların önemine işaret ederek, "Kıbrıs Türk halkı olarak, adada adil ve kalıcı bir anlaşmaya varılması hususundaki iyi niyetli ve yapıcı tutumumuzu da her şeye rağmen devam ettirmekteyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs'ta egemenliğinin güvence altına alınacağı bir zemin temelinde adil ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılabileceği tezini Türkiye Cumhuriyeti ile eşgüdüm içerisinde savunmaktadır. Bu durum Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirilmiş ve tüm dünyaya ilan edilmiştir. Kıbrıs meselesinde adada var olan gerçeklere dayalı kalıcı bir anlaşmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinin güvence altına alınmasıyla varılabileceği aşikârdır. Bu sayede sadece adadaki Kıbrıs Türk halkının ve Kıbrıs Rum halkının menfaati ve geleceğine değil, aynı zamanda bölgedeki denge ve istikrara da katkı sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN (KKTC) KURULUŞUNUN 42. YIL DÖNÜMÜ, MERSİN'DE TÖRENLE...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN (KKTC) KURULUŞUNUN 42. YIL DÖNÜMÜ, MERSİN'DE TÖRENLE KUTLANDI.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERSİN BAŞKONSOLOSU EREK ÇAĞATAY, "BUGÜNLERE GELMEK HİÇ KOLAY...

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Zorunlu Kış Lastiği Başladı: Ceza 5.856 TL
2
Kırıkkale'de 43 ilin geçişinde zorunlu kış lastiği denetimi
3
Beşiktaş'ta Yemek Zehirlenmesi: Anne ve 2 Çocuk Toprağa Verildi
4
Samsun'da Bahçede Yaktığı Ateşin Üzerine Düşen 66 Yaşındaki Rukiye Karaduman Hayatını Kaybetti
5
Kırkkepenekli'de İki Şehit İçin Mevlit: 'Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin'
6
Kastamonu İhsangazi'de Traktör Devrildi: Sürücü Mehmet Ayrancıoğlu Öldü
7
Horoz Köyü'nde İmeceyle Hazırlanan Kışlık Yufka Ekmeği

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı