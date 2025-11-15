KKTC'nin 42. Kuruluş Yıldönümü Mersin'de Törenle Kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlama gerçekleştirildi

Mersin'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümü törenle anıldı. Kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'nda KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından düzenlendi; il protokolü ve gazilerin katıldığı törende Atatürk heykeline çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, geçtiğimiz Salı günü Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçağın Gürcistan'da düşmesiyle ilgili acı haberin Kıbrıs Türk halkını derinden yaraladığını belirtti. Başkonsolos Çağatay, "Bu elim olayda hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz için büyük bir üzüntü içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türkiye'mize sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çağatay, Kıbrıs Türk halkının bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında güven ve huzur içinde, bağımsız, egemen ve özgür bir halk olarak yaşadığına dikkat çekerek, "Bugünlere gelmek hiç kolay olmamıştır şüphesiz. Kıbrıs Türk halkı, devletine, adada O'na yönelik yapılan insanlık dışı saldırı ve haksızlıklara karşı yıllarca verdiği zorlu varoluş mücadelesinin ardından kavuşmuştur. Bu noktada özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşlarını minnet, şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.

Başkonsolos Çağatay, Kıbrıs Türklerinin bugün sahip olduğu özgürlük, egemenlik ve devlet yapısının büyük bedeller ödenerek kazanıldığını vurguladı: "Kıbrıs Türk halkı asırlardır sürdürdüğü Kıbrıs'taki varoluş, özgürlük ve insan hakları mücadelesini tam 42 yıl önce Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır. Kıbrıs Türk halkının bekasının güvencesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, uluslararası toplum tarafından maruz bırakıldığı haksız izolasyona rağmen, tüm kurumları ve hukukun üstünlüğüne dayalı yapısı ile bağımsız ve egemen bir devlet olarak sonsuza kadar yaşayacak ve 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine bağlı kalarak her geçen gün kalkınmaya ve güçlenmeye devam edecektir."

Çağatay, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi, devletin kazanımları ve Türkiye ile olan bağların önemine işaret ederek, "Kıbrıs Türk halkı olarak, adada adil ve kalıcı bir anlaşmaya varılması hususundaki iyi niyetli ve yapıcı tutumumuzu da her şeye rağmen devam ettirmekteyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs'ta egemenliğinin güvence altına alınacağı bir zemin temelinde adil ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılabileceği tezini Türkiye Cumhuriyeti ile eşgüdüm içerisinde savunmaktadır. Bu durum Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirilmiş ve tüm dünyaya ilan edilmiştir. Kıbrıs meselesinde adada var olan gerçeklere dayalı kalıcı bir anlaşmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinin güvence altına alınmasıyla varılabileceği aşikârdır. Bu sayede sadece adadaki Kıbrıs Türk halkının ve Kıbrıs Rum halkının menfaati ve geleceğine değil, aynı zamanda bölgedeki denge ve istikrara da katkı sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

