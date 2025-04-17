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KKTC ve Türkiye Arasında Yeni Devlet Hastanesi Protokolü İmzalandı

KKTC ve Türkiye Sağlık Bakanlıkları arasında Lefkoşa'da yeni hastane yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 20:04
KKTC ve Türkiye Arasında Yeni Devlet Hastanesi Protokolü İmzalandı

KKTC ve Türkiye Arasında Yeni Devlet Hastanesi Protokolü İmzalandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacak. Sizler bizim kardeşimizsiniz," diyerek destek mesajı verdi.

Sağlık Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı arasında Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Yapımı ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü Yapılarının Renovasyonu konulu bir protokol imzalandı. İmza töreninde bir araya gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk halkının tarihsel mücadelesine vurgu yaptılar.

Sağlık Alanında Yenilikler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, konuşmasında Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesine dikkat çekerek, "Dış mihraklara ve eleştirilere bakmayacağız. Birbirimize sarılacağız. Hem Kıbrıs'ı hem ülkemizi büyüteceğiz," ifadelerini kullandı. Yeni hastane kampüsünün, KKTC'nin sağlık hizmetlerinin daha iyi bir noktaya getirilmesi için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Protokolün Detayları

Memişoğlu, Nalbantoğlu Hastanesi'nde yenilenme ve tadilat sürecinin destekleneceğini, ayrıca 320 yataklı 1. Etap Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi inşaatına başlanacağını duyurdu. Bu hastane, 50 bin metrekare kapalı alan ile birlikte 110 yoğun bakım yatağı, 80 poliklinik, 20 diyaliz yatağı ve 12 ameliyathane kapasitesine sahip olacak.

Türkiye'nin Destek Mesajı

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Türkiye'nin her zaman kendilerine büyük destek verdiğini vurgulayarak, "Bu dostluk ve kardeşliğin ifadesi kelimelerle değildir. KKTC, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında ve garantörü olduğunun bilincindedir," dedi. İki bakan, konuşmalarının ardından imzaladıkları protokol ile sağlık alanında yeni bir dönemin başladığını duyurdular.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile bir araya geldi.

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