Klasik Motosiklet Tutkusu Mesleğe Dönüştü: Deniz Kırkaya Edirne'de Atölye Açtı

Klasik motosiklet tutkusu mesleğe dönüştü

GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de yaşayan 28 yaşındaki Deniz Kırkaya, yıllarca tamirci bulamadığı motosikletini kendi imkanlarıyla onarmayı öğrenerek meslek sahibi oldu.

Atölyesini kendi emeğiyle kurdu

Kırkaya, gözü gibi baktığı motosikletinin arızalanan parçalarını tamir ettirmede zorluklar yaşadı. Çözümü kendi yolunu çizmekte bulan genç motosiklet tutkunu, izlediği videolar ve görüştüğü ustalardan edindiği bilgilerle onarım işine adım attı. Bir yıl önce açtığı iş yerinde klasik motosikletlere hayat veriyor.

Deniz Kırkaya, süreci anlatırken şunları söyledi: "Kendi motosikletimi tamir edeceğim derken konu buralara geldi. Söktüm, taktım, birleştirdim ve işi öğrenmeye başladım. Usta bulamadığım için bu işe girmiş oldum. İnternetten videolar izledim, nasıl daha iyi yapılır diye araştırdım. En sonunda dükkan açmaya kadar ilerledim."

Özel hizmet ve gelecek hedefleri

Bakım ve onarımı diğer motosikletlere göre daha zahmetli olan chopper, cruiser ve custom tarzı motosikletler için özel hizmet veren Kırkaya, ustalığını geliştirerek kişiye özel tasarımlar yapmayı hedefliyor. Kırkaya, klasik motosikletlerin özel araçlar olduğunu ve tamir sürecinin ayrı bir titizlik gerektirdiğini vurguladı.

Klasik motosikletlerin bir yaşam tarzı olduğunu belirten Kırkaya, "Büyüklüğünün bir önemi yok, hepsini özenle onarmak gerekiyor. Standart bir tamiratın dışında çalışmak gerekiyor. Benim klasik motosiklete ilgim vardı. Yaklaşık 5 yıl önce kendi motosikletimi aldım, kullanmaya başlayınca tutkum daha da arttı. Motosiklete binmek özgür olma hissi veriyor. Otomobile benzemiyor." diye konuştu.

Kırkaya, klasik motosikletleri tamir etmenin teknik bir uğraş olmanın ötesinde duygusal bir yolculuk olduğunu ifade etti: "Eski bir motosikleti tamir edebildiğini görmek, iş bittikten sonra 'onu ben yaptım' diyerek sürmek çok ayrı bir mutluluk. İçerisinde çok sayıda parça olan bir motosikleti çalıştırmak zevk veriyor. Duygusal bir süreç. İnsan kendisiyle o anda eşleştiriyor. Klasik motosikletlerde görünüş çok önemli. Parlak malzemeler öne çıkıyor. Modern tasarımlar pek sevilmiyor. Plastik aksamlardan ziyade krom malzeme kullanılıyor. Araştırmaya ve öğrenmeye devam ediyorum. Gelecekte özel tasarım motosiklet yapmayı hedefliyorum."

Deniz Kırkaya'nın hikayesi, tutkunun bilgiye ve emeğe dönüştüğü, yerel bir girişim örneği olarak öne çıkıyor.

