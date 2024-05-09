Kocaeli Başiskele'de otomobilin yayaya ve elektrik direğine çarptığı kazada 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde D-130 karayolu üzerinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. Sefa T. yönetimindeki otomobil, Gölcük istikametinde seyrederken Sepetlipınar Mahallesi mevkisinde kontrolünü kaybederek yol kenarındaki yayaya çarptı. Ardından, araç beton elektrik direğine çarparak ikiye ayrıldı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kazada kimliği belirlenemeyen yayının yaşamını kaybettiği tespit edildi. Yaralı olan araç sürücüsü ise ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma devam ediyor.