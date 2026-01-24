Kocaeli Bilim Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Coşkusu

Kocaeli Bilim Merkezi'nin 'Okula Bi’ Mola' etkinliği, üç gün boyunca atölyeler, sahne gösterileri, VR deneyimleri ve Miniyo konseriyle çocuklara eğlenceli ve öğretici bir yarıyıl sundu.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:34
Kocaeli Bilim Merkezi, yarıyıl tatiline özel hazırlanan rengarenk atölyeler, sahne gösterileri, oyun alanları ve eğitici aktivitelerle çocuklara unutulmaz bir deneyim sundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Okula Bi’ Mola etkinliği, ailelere ve gençlere keyifli ve öğretici bir mola imkanı sağladı.

Renkli Atölyeler ve Deney Alanları

Merkezde kurulan atölyeler, sahne şovları ve dijital deneyim alanları çocukların ilgisini çekti. Giriş alanındaki zıpla oyna, greenbox ve 360 video booth uygulamaları miniklerin favorisi olurken, atriumda kurulan sanat atölyelerinde çocuklar üretmenin heyecanını yaşadı. Sergi alanındaki izcilik kampı ve sanal gerçeklik deneyim alanı da yoğun ilgi gördü. Etkinlikler, çocukların hem eğlenmesini hem de sosyal ve fiziksel becerilerini geliştirmesini hedefledi.

Sahne Gösterileri ve Kapanış

Üst kat etkinlik alanında düzenlenen atölyeler ve Bilim sahnesindeki programlar çocuklara bilimi tanıtırken eğlendirdi. Bilim şovları kapsamında köpük patlaması, sıvı azot ve basınç deneyleri gibi gösteriler heyecanlı anlara sahne oldu. Sahne programında düzenlenen sihirbaz gösterisi neşeli anlar yaşatırken, günün kapanışı Miniyo konseri ile yapıldı. Sevilen şarkılar, sahne performansları ve ışık gösterileri çocuklara unutulmaz bir gün sundu.

Etkinlik boyunca aileler de çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçirerek bilim, teknoloji ve sanatla iç içe keyifli deneyimler yaşadı. Okula Bi’ Mola kapsamında düzenlenen programlar, yarıyıl tatilini hem öğretici hem de eğlenceli hale getirdi.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

