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Kocaeli, Bolu ve Düzce'de Şiddetli Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kocaeli, Bolu ve Düzce'de etkili olan sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Tekneler suya gömüldü, ağaçlar devrildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 13:09
Kocaeli, Bolu ve Düzce'de Şiddetli Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kocaeli, Bolu ve Düzce'de etkili olan sağanak ve fırtına, günlük yaşamı ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Kocaeli'de sabah erken saatlerde başlayan yağış ve kuvvetli rüzgar, vatandaşların hayatını zorlaştırdı.

Özellikle Başiskele ilçesinde barınakta bağlı 2 tekne ile 6 sandal suya gömüldü. Fırtınanın dinmesinin ardından bazı tekne sahipleri, teknik ekipler yardımıyla teknelerini kurtarmaya çalıştı. Bu durum, denizcilik alanında da ciddi sıkıntılar doğurdu.

Darıca Cami Mahallesi'nde ise bir ağaç, olumsuz hava şartları nedeniyle yola devrildi. Ayrıca, kentteki vapur seferleri, hava koşullarının elverişsizliği nedeniyle iptal edildi. Kartepe Teleferik seferleri de 13.30'a kadar kapalı kaldı.

Bolu kent merkezinde de sağanak ve fırtına etkisini artırarak sürdürdü. Bolu Valiliği, vatandaşları sağanak, fırtına ve beklenen kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki birçok tekne karaya çekilirken, balıkçılar halatlarını güçlendirdi. D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Düzce ile Akçakoca arasında sağanak ve sis etkili oldu, görme mesafesi azalan sürücüler dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Düzce kent merkezinde de aralıklarla yağış devam etti. Bu kötü hava şartlarının ne zaman düzeltileceği ise merak konusu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kocaeli'de kent genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar günlük...

Kocaeli'de kent genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Başiskele ilçesinde barınakta bağlı 2 tekne ile 6 sandal suya gömüldü. Bazı tekne sahipleri fırtınanın dinmesinin ardından vinç yardımıyla teknelerini bulunduğu yerden kurtardı.

Kocaeli'de kent genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar günlük...

Kocaeli'de kent genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Başiskele ilçesinde barınakta bağlı 2 tekne ile 6 sandal suya gömüldü. Bazı tekne sahipleri fırtınanın dinmesinin ardından vinç yardımıyla teknelerini bulunduğu yerden kurtardı.

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