Kocaeli Büyükşehir: 2025'te A Takımı ve Yol Bakım Timi 3 Bin Talebi Karşıladı

Kocaeli Büyükşehir A Takımı ve Yol Bakım Timi 2025'te 3 Bin Talebi Karşıladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforu ve güvenliğini artırma hedefiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2025 yılında gelen talepleri hızlı ve etkili şekilde çözdü. A Takımı ve Yol Bakım Timi ekipleri, kırsal mahalleler başta olmak üzere gelen başvuruları kısa sürede sonuçlandırdı.

3 bin talep kısa sürede çözüldü

Belediyeye ulaşan başvurular, 153 Çağrı Merkezi, Muhtar Aktif Sistemi ve arıza talep sistemi üzerinden takip edilerek değerlendirildi. Bu kanallardan gelen 3 bin talep başarılı şekilde ele alındı ve vatandaşların talepleri kısa süre içinde giderildi.

512 personel, 288 araç ve iş makinesi

Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler; alanında uzman 512 personel ve 288 araç ve iş makinesi ile kent genelinde üstyapı bakım ve onarım çalışmalarını hızlı, pratik ve ekonomik biçimde gerçekleştiriyor. Ayrıca 45 aracın satın alma işlemi sürerken, 239 kiralık araç ve iş makinesi de sahada görev yapıyor.

Her noktada, tam donanımlı ekip

A Takımı ve Yol Bakım Timleri, hizmetleri aynı anda daha geniş alana yaymak için personel ve araç sayısını ihtiyaç doğrultusunda artırıyor. Tam donanımlı ekipmanlar arasında ATK, greyder, kazıyıcı ve yükleyici, vinç, forklift, kamyon, kamyonet, asfalt silindiri, traktör, akaryakıt ikmal aracı, kar küreme ve tuzlama araçları ile çeşitli hizmet araçları bulunuyor. Bu sayede ekipler ihtiyaç duyulan her noktaya kısa sürede ulaşarak müdahale ediyor.

Pratik ve hızlı müdahaleler

Yollarda, üstgeçitlerde, köprülerde ve yaya kaldırımlarında oluşan deformasyonlara ekipler hızlı müdahale ederek onarım ve bakım çalışmaları yapıyor. Ayrıca kış aylarında kar yağışı nedeniyle küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları da ekiplerin rutin görevleri arasında yer alıyor.

Büyükşehir'in "Göz Kulak" ekibi göreve başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki sorunlara daha hızlı müdahale etmek amacıyla "Göz Kulak" adlı yeni saha ekibini görevlendirdi. A Takımı bünyesinde kurulan bu birim, 12 ilçede aktif şekilde sahada çalışıyor ve cadde ile sokaklardaki eksiklikleri yerinde tespit ederek ilgili birimlere anında iletiyor.

Alanında uzman ve üniformalı ekipler

"Göz Kulak" ekipleri, artırılan araç ve personel sayısı ile yeni ekipmanların sağladığı etkinlikle mahallelerdeki sorunları tespit edip ilgili birimlere aktarıyor. Alanında uzman personelden oluşan ekipler, üniformalı olarak sahada hem yaya hem de araçlı denetimler gerçekleştirmekte ve çözüm sürecini yakından takip etmektedir. Bu uygulama, Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı ve çözüm odaklı hizmet anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ A TAKIMI VE YOL BAKIM TİMİ EKİPLERİ, 2025 YILINDA KIRSAL MAHALLELER BAŞTA OLMAK ÜZERE KENT GENELİNDE 3 BİN TALEBİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRDİ.