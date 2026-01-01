DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.768.391,44 -0,08%

Kocaeli Büyükşehir: 2025'te A Takımı ve Yol Bakım Timi 3 Bin Talebi Karşıladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ve Yol Bakım Timi 2025'te kırsal dahil 3 bin talebi hızlıca değerlendirip çözdü; ekiplerde 512 personel, 288 araç görev yaptı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:19
Kocaeli Büyükşehir: 2025'te A Takımı ve Yol Bakım Timi 3 Bin Talebi Karşıladı

Kocaeli Büyükşehir A Takımı ve Yol Bakım Timi 2025'te 3 Bin Talebi Karşıladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforu ve güvenliğini artırma hedefiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2025 yılında gelen talepleri hızlı ve etkili şekilde çözdü. A Takımı ve Yol Bakım Timi ekipleri, kırsal mahalleler başta olmak üzere gelen başvuruları kısa sürede sonuçlandırdı.

3 bin talep kısa sürede çözüldü

Belediyeye ulaşan başvurular, 153 Çağrı Merkezi, Muhtar Aktif Sistemi ve arıza talep sistemi üzerinden takip edilerek değerlendirildi. Bu kanallardan gelen 3 bin talep başarılı şekilde ele alındı ve vatandaşların talepleri kısa süre içinde giderildi.

512 personel, 288 araç ve iş makinesi

Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler; alanında uzman 512 personel ve 288 araç ve iş makinesi ile kent genelinde üstyapı bakım ve onarım çalışmalarını hızlı, pratik ve ekonomik biçimde gerçekleştiriyor. Ayrıca 45 aracın satın alma işlemi sürerken, 239 kiralık araç ve iş makinesi de sahada görev yapıyor.

Her noktada, tam donanımlı ekip

A Takımı ve Yol Bakım Timleri, hizmetleri aynı anda daha geniş alana yaymak için personel ve araç sayısını ihtiyaç doğrultusunda artırıyor. Tam donanımlı ekipmanlar arasında ATK, greyder, kazıyıcı ve yükleyici, vinç, forklift, kamyon, kamyonet, asfalt silindiri, traktör, akaryakıt ikmal aracı, kar küreme ve tuzlama araçları ile çeşitli hizmet araçları bulunuyor. Bu sayede ekipler ihtiyaç duyulan her noktaya kısa sürede ulaşarak müdahale ediyor.

Pratik ve hızlı müdahaleler

Yollarda, üstgeçitlerde, köprülerde ve yaya kaldırımlarında oluşan deformasyonlara ekipler hızlı müdahale ederek onarım ve bakım çalışmaları yapıyor. Ayrıca kış aylarında kar yağışı nedeniyle küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları da ekiplerin rutin görevleri arasında yer alıyor.

Büyükşehir'in "Göz Kulak" ekibi göreve başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki sorunlara daha hızlı müdahale etmek amacıyla "Göz Kulak" adlı yeni saha ekibini görevlendirdi. A Takımı bünyesinde kurulan bu birim, 12 ilçede aktif şekilde sahada çalışıyor ve cadde ile sokaklardaki eksiklikleri yerinde tespit ederek ilgili birimlere anında iletiyor.

Alanında uzman ve üniformalı ekipler

"Göz Kulak" ekipleri, artırılan araç ve personel sayısı ile yeni ekipmanların sağladığı etkinlikle mahallelerdeki sorunları tespit edip ilgili birimlere aktarıyor. Alanında uzman personelden oluşan ekipler, üniformalı olarak sahada hem yaya hem de araçlı denetimler gerçekleştirmekte ve çözüm sürecini yakından takip etmektedir. Bu uygulama, Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı ve çözüm odaklı hizmet anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ A TAKIMI VE YOL BAKIM TİMİ EKİPLERİ, 2025 YILINDA KIRSAL MAHALLELER...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ A TAKIMI VE YOL BAKIM TİMİ EKİPLERİ, 2025 YILINDA KIRSAL MAHALLELER BAŞTA OLMAK ÜZERE KENT GENELİNDE 3 BİN TALEBİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRDİ.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ A TAKIMI VE YOL BAKIM TİMİ EKİPLERİ, 2025 YILINDA KIRSAL MAHALLELER...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Kuğulu Park'ta 2026 Coşkusu
2
Altın 2026'da da Yatırımcısını Güldürecek
3
Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata yılbaşı gecesi ekipleri yalnız bırakmadı
4
Kocaeli Liseler Arası Münazara Çaylak Turnuvası: 'Bi’ Diyeceğim Var' Sahneye Çıktı
5
İstanbul Yeni Yıla Karla Uyandı: Sarıyer ve Yüksek Kesimler Beyaz Örtüyle Kaplandı
6
Yılmaz Tunç: Türkiye Filistin’in Yanında — Galata Köprüsü’ndeki Binlerce Kitle
7
Konya'da KONESOB'a Bağlı 84 Odanın Seçim Süreci Başlıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları