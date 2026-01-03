Kocaeli'de 2025'te 6.840 Kişiye İlk Yardım Eğitimi, 805 Sertifikalı Katılımcı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca alanında uzman eğitmenlerin katkısıyla yürüttüğü teorik ve uygulamalı çalışmalarla 6.840 vatandaşa genel ilk yardım, beslenme ve diyabet konularında eğitim verdi. Yıl içinde düzenlenen programlar kapsamında belediye, hem sertifikalı hem de sertifikasız eğitimlerle halk sağlığı bilincini artırmayı hedefledi.

Sertifikalı ilk yardımcı eğitimleri tamamlandı

Belediye tarafından düzenlenen sertifikalı temel ilk yardım eğitimi kapsamında toplam 805 kişiye, 2 gün süren teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimlerde hayati öneme sahip otomatik kalp şok cihazı (OED) eğitimi de yer aldı. Programlar, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı hemşireler tarafından yürütüldü.

Katılımcılara verilen sertifikalı eğitimlerde temel yaşam desteği, tam tıkanmalar (Heimlich manevrası), yaralanmalar, hayvan ısırmaları, kırık-çıkık-burkulma, sıcak çarpması, kanamalar, ilk yardım, kalp krizinde ilk yardım, zehirlenmeler ve taşıma teknikleri gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olanlara 3 yıl geçerli olmak üzere İlk Yardımcı Sertifikası ve İlk Yardımcı Kimlik Kartı verildi.

Halk sağlığına yönelik uygulamalı eğitimler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yalnızca kurum personeline değil, vatandaşlara yönelik de geniş kapsamlı halk sağlığı eğitimleri düzenledi. Toplu taşıma çalışanları başta olmak üzere birçok mahalle ve kuruma sertifikasız halk sağlığı eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitimler, belediyenin eğitim hemşireleri tarafından hem teorik hem de uygulamalı biçimde sunuldu.

