Kocaeli’de 40 Yıllık Turşu Geleneği: Kışın Turşu ve Turşu Suyuna Talep Arttı

Kocaeli İzmit'te dededen toruna geçen 40 yıllık turşuculuk, kış aylarında bağışıklığı destekleyen doğal probiyotik arayışıyla yoğun ilgi görüyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:07
Kocaeli İzmit'te, dedesinden devraldığı mesleği aynı dükkanda sürdüren Cenk Zengin, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların turşu ve turşu suyuna yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Zengin, gelen talepleri ve nesilden nesile süregelen geleneği anlattı.

Mesleğin nesilden nesile hikayesi

40 yaşındaki Cenk Zengin, 9 yaşında tezgâhına geçtiği dükkânda ata mesleğini yaşatıyor. Zengin, yaklaşık 31 yıldır mesleğin içinde olduğunu ifade ederek, turşunun sadece sofralara lezzet katmadığını; soğuk havalarda vücut direncini artıran doğal bir destekleyici olduğunu söyledi.

Zengin, çocukluğunun turşu kavanozları arasında geçtiğini anlatırken müşterilerle kurulan bağa dikkat çekti: 'Bu iş bizim için meslekten öte bir yaşam tarzı. Babama küçükken ’Turşucu amca bana bir tane turşu verir misin?’ diye gelen çocuklar, şimdi kendi çocuklarıyla geliyor. En güzel tarafı da bu'

Çeşitlilik ve kış talebi

Tezgâhında yaklaşık 40 çeşit turşu bulunduğunu, meyvelerle birlikte bu sayının 80-90’a kadar çıktığını aktaran Zengin, çeşitlilik konusunda iddialı: 'Yenilebilecek bütün sebze ve meyvenin turşusu olur. Bizim için ’Şunun turşusu olmaz’ diye bir şey yok.'

Zengin, kış aylarında işlerin hareketlendiğini belirterek, özellikle pancar turşusu ve pancar turşu suyu gibi ürünlere yoğun talep olduğunu söyledi: 'Kışın işler biraz daha hareketleniyor. Genelde turşu ve turşu suyu, özellikle de pancar turşusu ve pancar turşu suyu bu aralar çok yoğun istek alıyor.'

Mahallenin doğal ecza deposu ve sağlık iddiaları

Turşu suyunun halk arasında 'doğal ilaç' olarak görüldüğünü dile getiren Zengin, mahalle sakinlerinin hasta hissettiklerinde soluğu dükkânda aldığını aktardı: 'Mahallemizde biri rahatsızlansa, grip olacak gibi olsa ya da boğazı ağrısa hemen ’Git turşucuya, acılı turşu suyu iç’ derler.'

Zengin, turşunun faydalarıyla ilgili şunları söyledi: 'Turşu suyu tansiyonu dengelemeye yardımcı olur, bağırsakları çalıştırır. Salatalık bağırsak sistemi için çok faydalıdır, lahana da öyledir. Mor lahananın B12’ye iyi geldiğini doktorlardan duyuyoruz. Pancarın bağışıklık sistemine, karaciğere iyi geldiğini, kan hücrelerini yenilediğini söyleyen doktor arkadaşlarımız var.'

Geleceğe miras: 4’üncü kuşak

Zengin, ailenin 4. kuşağını da yetiştirdiklerini vurgulayarak, dükkânlarını sadece bir iş yeri değil, aile tarihi olarak gördüklerini söyledi: 'Bu dükkân sadece bir iş yeri değil, bizim aile tarihimiz. İnşallah gelecek kuşaklar da bu geleneği sürdürür.'

