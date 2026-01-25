Kocaeli'de 40 Yıllık Turşucu Kışın Şifası: Pancar Turşusu ve Suyu Yoğun Talep

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, dededen toruna geçen 40 yıllık turşucu dükkânı, soğuk havaların etkisiyle gripten korunmak ve şifa arayan vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Dedesinden devraldığı mesleği aynı dükkânda sürdüren Cenk Zengin, müşterilerin özellikle pancar turşusu ve pancar turşu suyuna yoğun ilgi gösterdiğini söylüyor.

Üçüncü kuşak tezgâhta

Cenk Zengin, 9 yaşında tezgâhına geçtiği dükkânda ata mesleğini yaşattığını ve yaklaşık 31 yıldır bu işin içinde olduğunu belirtti. Çocukluğunun turşu kavanozları arasında geçtiğini anlatan Zengin, müşterileriyle kurdukları gönül bağını vurguladı ve şu ifadeyi paylaştı: "Bu iş bizim için meslekten öte bir yaşam tarzı. Babama küçükken ’Turşucu amca bana bir tane turşu verir misin?’ diye gelen çocuklar, şimdi kendi çocuklarıyla geliyor. En güzel tarafı da bu"

Çeşitlilik ve kış talebi

Zengin, tezgahta yaklaşık 40 çeşit turşu bulunduğunu, meyvelerle birlikte bu sayının 80-90 çeşide kadar çıktığını aktardı. Çeşitliliğe dair sözlerini: "Yenilebilen bütün sebze ve meyvenin turşusu olur." şeklinde özetleyen Zengin, kış aylarında işlerin arttığını ve özellikle pancar turşusu ile turşu suyunun yoğun istek aldığına dikkat çekti.

Mahallenin doğal ecza deposu

Turşu suyunun halk arasında "doğal ilaç" olarak görüldüğünü belirten Zengin, mahalle sakinlerinin hasta hissedince dükkâna koştuklarını ifade etti. Turşunun faydalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Mahallemizde biri rahatsızlansa, grip olacak gibi olsa ya da boğazı ağrısa hemen ’Git turşucuya, acılı turşu suyu iç’ derler. Kış aylarında özellikle turşu suyu içmelerini, turşu yemelerini tavsiye ediyorum. Turşu suyu tansiyonu dengelemeye yardımcı olur, bağırsakları çalıştırır. Salatalık bağırsak sistemi için çok faydalıdır, lahana da öyledir. Mor lahananın B12’ye iyi geldiğini doktorlardan duyuyoruz. Pancarın bağışıklık sistemine, karaciğere iyi geldiğini, kan hücrelerini yenilediğini söyleyen doktor arkadaşlarımız var."

Gelecek kuşak

Zengin, ailenin 4’üncü kuşağını da yetiştirdiklerini belirterek, "Bu dükkan sadece bir iş yeri değil, bizim aile tarihimiz. İnşallah gelecek kuşaklar da bu geleneği sürdürür" dedi.

Dededen toruna 40 yıllık lezzete kış ayında ilgi yoğun