Kocaeli'de 40 Yıllık Turşucu Kışın Şifası: Pancar Turşusu ve Suyu Yoğun Talep

İzmit'te dededen toruna geçen 40 yıllık turşucu dükkanı, kış aylarında özellikle pancar turşusu ve turşu suyuna artan ilgiyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:52
Kocaeli'de 40 Yıllık Turşucu Kışın Şifası: Pancar Turşusu ve Suyu Yoğun Talep

Kocaeli'de 40 Yıllık Turşucu Kışın Şifası: Pancar Turşusu ve Suyu Yoğun Talep

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, dededen toruna geçen 40 yıllık turşucu dükkânı, soğuk havaların etkisiyle gripten korunmak ve şifa arayan vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Dedesinden devraldığı mesleği aynı dükkânda sürdüren Cenk Zengin, müşterilerin özellikle pancar turşusu ve pancar turşu suyuna yoğun ilgi gösterdiğini söylüyor.

Üçüncü kuşak tezgâhta

Cenk Zengin, 9 yaşında tezgâhına geçtiği dükkânda ata mesleğini yaşattığını ve yaklaşık 31 yıldır bu işin içinde olduğunu belirtti. Çocukluğunun turşu kavanozları arasında geçtiğini anlatan Zengin, müşterileriyle kurdukları gönül bağını vurguladı ve şu ifadeyi paylaştı: "Bu iş bizim için meslekten öte bir yaşam tarzı. Babama küçükken ’Turşucu amca bana bir tane turşu verir misin?’ diye gelen çocuklar, şimdi kendi çocuklarıyla geliyor. En güzel tarafı da bu"

Çeşitlilik ve kış talebi

Zengin, tezgahta yaklaşık 40 çeşit turşu bulunduğunu, meyvelerle birlikte bu sayının 80-90 çeşide kadar çıktığını aktardı. Çeşitliliğe dair sözlerini: "Yenilebilen bütün sebze ve meyvenin turşusu olur." şeklinde özetleyen Zengin, kış aylarında işlerin arttığını ve özellikle pancar turşusu ile turşu suyunun yoğun istek aldığına dikkat çekti.

Mahallenin doğal ecza deposu

Turşu suyunun halk arasında "doğal ilaç" olarak görüldüğünü belirten Zengin, mahalle sakinlerinin hasta hissedince dükkâna koştuklarını ifade etti. Turşunun faydalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Mahallemizde biri rahatsızlansa, grip olacak gibi olsa ya da boğazı ağrısa hemen ’Git turşucuya, acılı turşu suyu iç’ derler. Kış aylarında özellikle turşu suyu içmelerini, turşu yemelerini tavsiye ediyorum. Turşu suyu tansiyonu dengelemeye yardımcı olur, bağırsakları çalıştırır. Salatalık bağırsak sistemi için çok faydalıdır, lahana da öyledir. Mor lahananın B12’ye iyi geldiğini doktorlardan duyuyoruz. Pancarın bağışıklık sistemine, karaciğere iyi geldiğini, kan hücrelerini yenilediğini söyleyen doktor arkadaşlarımız var."

Gelecek kuşak

Zengin, ailenin 4’üncü kuşağını da yetiştirdiklerini belirterek, "Bu dükkan sadece bir iş yeri değil, bizim aile tarihimiz. İnşallah gelecek kuşaklar da bu geleneği sürdürür" dedi.

Dededen toruna 40 yıllık lezzete kış ayında ilgi yoğun

Dededen toruna 40 yıllık lezzete kış ayında ilgi yoğun

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KAYMEK 2025’te 47 Yeni Kursla Eğitim Yelpazesini Genişletti
2
Kepez Belediyesi Kirişçiler Mahallesi'nde Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyor
3
Alex Honnold Taipei 101'i Halatsız Tırmandı: 508 Metrede Rekor
4
Bursa Uludağ teleferiğinde 1 kilometrelik kuyruk dronla görüntülendi
5
Ankara'da 'Kur'an-ı Kerim Kavramları' Çalıştayı — Boran'ın 'Allah'a Ulaşma' Vurgusu
6
Melikgazi'ye Ortaköy Sokağı: Gastronomi ve Sosyal Hayata Canlılık
7
Yeşilay Şırnak'ta Bağımlılıkla Mücadelede Umut: Ücretsiz Danışmanlık ve Atölyeler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları