Kocaeli'de 6 bin 789 Çocuğa Binicilik Eğitimi: At Sevgisi Aşılandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4-6 yaş arası çocuklara ücretsiz binicilik eğitimi vererek 2025'te 6 bin 789 çocuğa at sevgisi ve sorumluluk kazandırdı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:17
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik spor ve sosyal hizmet çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında, 4-6 yaş grubuna yönelik ücretsiz binicilik eğitimleri veriliyor. 2025 yılında 6 bin 789 çocuğun bu eğitimlerden yararlandığı açıklandı.

Eğitim Detayları

Eğitimler, binicilik sporunu sevdirmek ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla planlandı. Programda dersler haftanın 5 günü, günde 1 saat ve 3 ayrı seans halinde yürütülüyor. Katılımcılar, alanında uzman eğitmenlerden 4 haftalık bir eğitim alıyor. Eğitimler Kocaeli Atlı Spor Merkezi'nde gerçekleştiriliyor ve çocuklara yalnızca biniş değil, aynı zamanda at bakımı da öğretiliyor. Proje Nisan 2022'de başlamış olup, bugüne kadar 25 bin 765 çocuk faydalandı.

Çocuklara Kazandırdıkları

Erken yaşta atla tanışan çocuklarda sorumluluk, liderlik, disiplin, sağduyu ve özgüven gelişimi destekleniyor. Doğa ve hayvan sevgisiyle birlikte, çocuklar kendilerinden daha büyük bir hayvanı kontrol etme becerisi kazanıyor. Ayrıca atların ürettiği titreşimlerin sempatik sinir sistemini aktive ederek öğrenmeyi geliştirdiği; denge, kas gücü, koordinasyon ve motor sinir sistemi gelişimine katkı sağladığı belirtiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz binicilik eğitimleri, hem fiziksel hem de ruhsal gelişime katkı sunarak çocukların sosyal ve duygusal becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

