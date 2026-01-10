Kocaeli'de Akıllı Trafik: Aylık 1,7 Ton Yakıt, 3,2 Ton Karbon Tasarrufu

Kocaeli, akıllı ulaşım sistemleriyle trafikte güvenlik ve verimlilik sağlıyor; EDS ve adaptif kavşaklarla varış süreleri yüzde 13,72, kazalar yüzde 9,04 azaldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:37
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:37
Kocaeli'de Akıllı Trafik: Aylık 1,7 Ton Yakıt, 3,2 Ton Karbon Tasarrufu

Kocaeli’de akıllı trafik yönetimi şehir içi ulaşımı dönüştürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda güvenliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmak için uyguladığı akıllı ulaşım çözümlerini entegre bir şekilde işletiyor. Şehir genelinde 360 kamera, 254 sinyalize kavşak ve 110 Yolcu Bilgilendirme Sistemi ile trafik anlık izleniyor ve yönetiliyor.

EDS ile daha güvenli yollara

15 Nisan 2024 tarihinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında yürütülen Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), hız koridorları, kırmızı ışık ve park ihlallerini anlık tespit ediyor. Sistem, can ve mal güvenliğini güçlendirirken kent genelinde trafik düzenine katkı sağlıyor. Düzenli bakım ve kalibrasyonlarla teknik aksaklıkların önüne geçilen uygulama sayesinde varış sürelerinde yüzde 13,72 iyileşme ve trafik kazalarında yüzde 9,04 azalma kaydedildi.

Kocaeli’nin her noktasında izleme ağı

Ulaşım Yönetim Merkezi, il genelindeki ana arterler ve önemli kavşaklarda yer alan 256 kamerayla trafik akışını canlı izliyor; elde edilen veriler hızlı müdahale ve ilgili birimlerle koordinasyon için kullanılıyor. 7/24 çalışan bu sistemler adli vakaların çözümünde de değerlendirilirken, 3. etap çalışmalarıyla 130 yeni kamera eklenerek 2026’da toplam sayının 360’a ulaşması

Adaptif kavşaklar ve Yeşil Dalga ile zaman ve enerji tasarrufu

Büyükşehir, sinyalize kavşakların yüzde 80’ini manyetik loop dedektörlerle adaptif hale getirdi; ayrıca 2 arter ve 9 kavşakta Yeşil Dalga Uygulaması ile bekleme sürelerini düşürdü. İki kavşakta uygulanan dinamik kavşak kontrol sistemiyle performans ortalama yüzde 18 artarken, sistemlerin devreye alınmasıyla aylık 1,7 ton yakıt tasarrufu ve 3,2 ton karbon salınımı azaltımı sağlandı.

Merkezi yönetim ve Yolcu Bilgilendirme Sistemi

UKOM’un 2025’te Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) bünyesine alınmasıyla trafik yönetimi tek merkezden koordineli şekilde yürütülüyor. UYM’de 256 yüksek çözünürlüklü kamera, 254 sinyalize kavşak, sensörler ve hareketli araç verileri ile trafik 7/24 izleniyor ve uzaktan müdahalelerle bekleme süreleri azaltılıyor. Toplu taşımada konforu artırmak amacıyla kurulan 110 Yolcu Bilgilendirme Sistemi ile duraklarda GPS tabanlı anlık araç takibi sunularak yolcuların bekleme süreleri daha öngörülebilir hale getiriliyor.

Kocaeli’nin akıllı ulaşım yatırımları, trafik güvenliğini artırırken yolcu memnuniyetini ve çevresel sürdürülebilirliği de güçlendiriyor.

KOCAELİ’DE TRAFİK AKILLI SİSTEMLERLE YÖNETİLİYOR. 360 KAMERA, 254 SİNYALİZE KAVŞAK VE 110 YOLCU...

KOCAELİ’DE TRAFİK AKILLI SİSTEMLERLE YÖNETİLİYOR. 360 KAMERA, 254 SİNYALİZE KAVŞAK VE 110 YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İLE ŞEHİR ANLIK İZLENİYOR.

KOCAELİ’DE TRAFİK AKILLI SİSTEMLERLE YÖNETİLİYOR. 360 KAMERA, 254 SİNYALİZE KAVŞAK VE 110 YOLCU...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pediatri 2.0: Cerrahpaşa'da Çocuk Sağlığında Teknoloji Dönüşümü
2
Vali Akbıyık Yatağan Hükümet Konağı'nı İnceledi
3
Lodos Kocaeli'yi Karanlığa Gömdü: Elektrik Kesintileri Bazı Bölgelerde 20 Saati Aştı
4
RTÜK ile Genç Liderler: 'Doğanın Enerjileri Bizimle' Akran Eğitimcisi Programı
5
Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazetecilik Vurgusu
6
Kocaeli'de Kooperatif ve Birliklere %75 Hibeli Tarımsal Destek Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları