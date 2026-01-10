Kocaeli'de Akıllı Trafik: Aylık 1,7 Ton Yakıt, 3,2 Ton Karbon Tasarrufu

Kocaeli’de akıllı trafik yönetimi şehir içi ulaşımı dönüştürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda güvenliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmak için uyguladığı akıllı ulaşım çözümlerini entegre bir şekilde işletiyor. Şehir genelinde 360 kamera, 254 sinyalize kavşak ve 110 Yolcu Bilgilendirme Sistemi ile trafik anlık izleniyor ve yönetiliyor.

EDS ile daha güvenli yollara

15 Nisan 2024 tarihinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında yürütülen Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), hız koridorları, kırmızı ışık ve park ihlallerini anlık tespit ediyor. Sistem, can ve mal güvenliğini güçlendirirken kent genelinde trafik düzenine katkı sağlıyor. Düzenli bakım ve kalibrasyonlarla teknik aksaklıkların önüne geçilen uygulama sayesinde varış sürelerinde yüzde 13,72 iyileşme ve trafik kazalarında yüzde 9,04 azalma kaydedildi.

Kocaeli’nin her noktasında izleme ağı

Ulaşım Yönetim Merkezi, il genelindeki ana arterler ve önemli kavşaklarda yer alan 256 kamerayla trafik akışını canlı izliyor; elde edilen veriler hızlı müdahale ve ilgili birimlerle koordinasyon için kullanılıyor. 7/24 çalışan bu sistemler adli vakaların çözümünde de değerlendirilirken, 3. etap çalışmalarıyla 130 yeni kamera eklenerek 2026’da toplam sayının 360’a ulaşması

Adaptif kavşaklar ve Yeşil Dalga ile zaman ve enerji tasarrufu

Büyükşehir, sinyalize kavşakların yüzde 80’ini manyetik loop dedektörlerle adaptif hale getirdi; ayrıca 2 arter ve 9 kavşakta Yeşil Dalga Uygulaması ile bekleme sürelerini düşürdü. İki kavşakta uygulanan dinamik kavşak kontrol sistemiyle performans ortalama yüzde 18 artarken, sistemlerin devreye alınmasıyla aylık 1,7 ton yakıt tasarrufu ve 3,2 ton karbon salınımı azaltımı sağlandı.

Merkezi yönetim ve Yolcu Bilgilendirme Sistemi

UKOM’un 2025’te Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) bünyesine alınmasıyla trafik yönetimi tek merkezden koordineli şekilde yürütülüyor. UYM’de 256 yüksek çözünürlüklü kamera, 254 sinyalize kavşak, sensörler ve hareketli araç verileri ile trafik 7/24 izleniyor ve uzaktan müdahalelerle bekleme süreleri azaltılıyor. Toplu taşımada konforu artırmak amacıyla kurulan 110 Yolcu Bilgilendirme Sistemi ile duraklarda GPS tabanlı anlık araç takibi sunularak yolcuların bekleme süreleri daha öngörülebilir hale getiriliyor.

Kocaeli’nin akıllı ulaşım yatırımları, trafik güvenliğini artırırken yolcu memnuniyetini ve çevresel sürdürülebilirliği de güçlendiriyor.

