Kocaeli'de Anne ve Kızının Ölümüne Neden Olan Kazaya İlişkin Karar Açıklandı

Kocaeli'de Kaza Davası Sonuçlandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen feci kaza sonucunda, anne ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yapılan yargılama sonucunda, 1'i tutuklu olmak üzere 2 sanığa ceza verildi.

Duruşma Detayları

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık araç şoförü Ümit O. ve tutuksuz sanık olan servis şirketinin genel müdürü R.K. katıldı. Kazada yaşamını yitiren Ayfer Başkurt'un eşi Mustafa Başkurt ve avukatları da duruşmada yer aldı.

Sanıkların İfadeleri

Duruşmada hazır bulunan sanıklar ve katılan taraf, mütalaaya ilişkin savunmalarını sundu. Cumhuriyet savcısı, daha önceki celsede belirtmiş olduğu mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti. Maktulün eşi Mustafa Başkurt, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Müşteki avukatı Burak Şahin, tutuklu sanık Ümit O.'ya yönelik yaptığı sorguda, kazada telefonla oynamadığını savunsa da önceden kızıyla konuştuğunu belirtti. Ümit O., olayda herhangi bir kusuru bulunmadığını ve gerekli tedbirleri aldığını ileri sürdü.

Sanıklara Verilen Cezalar

Mahkeme heyeti, sanık Ümit O.'ya "taksirle öldürme" suçundan 4 yıl hapis cezası verirken, R.K.'ye ise yine aynı suçtan 8 yıl hapis cezası uyguladı. Ümit O.'nun sürücü belgesinin de 1 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi.

Kazanın Meydana Geldiği Tarih

Olay, 15 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşti. Ümit O. yönetimindeki işçi servisi minibüsü, Yeni Mahallesi 1 Mart Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Ayfer ve 5 yaşındaki kızı Nur Eylül Başkurt'a çarptı. Anne kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan çocuk hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

Gerçekleşen bu olay ve sonuçları, adalet sisteminin işleyişi açısından önemli bir davayı oluşturmuştur.