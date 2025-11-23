Kocaeli'de Balık Tezgahları: Çeşit Bol, Bolluk Az

Kocaeli'de balık tezgahlarında beklenen büyük bolluk henüz görülmezken, tezgahlardaki çeşitlilik vatandaşların yüzünü güldürüyor. Balıkçılar havaların soğumasıyla birlikte fiyatların daha da düşeceğini öngörüyor.

Tezgâhlarda fiyatlar

İzmit Balıkhan'daki tezgâhlarda şu fiyatlar öne çıkıyor: mezgit ve istavrit 250 TL, hamsi ve çinekop 300 TL, tekir 400 TL, lüfer 700 TL olarak satışa sunuluyor. Beklenen bolluk henüz tam anlamıyla yaşanmasa da, tezgâhlarda farklı türler mevcut.

Balıkçının değerlendirmesi

Kemal Bineklioğlu satışlarda alım olduğunu fakat arzu edilen bolluğun olmadığını belirtiyor. Bineklioğlu şu değerlendirmeyi yaptı: “Balık alımı var ama istediğimiz bolluk yok. Bir de şunu görmek lazım; çıkan taze balık artık eskisi gibi sadece Marmara bölgesine değil, Türkiye’nin İç Anadolu’daki bütün kasabalara kadar gidiyor. 85 milyonluk bir ülkeden bahsediyorsun.”

Bineklioğlu, bolluğun beklentinin altında olduğunu ancak tezgâhlarda geniş bir yelpaze bulunduğunu vurguladı: “Bolluk istediğimiz seviyenin altında ama her türlü balık var. Şu anda tezgahta 30 çeşit balık var. Çeşit var, seviye devam ediyor. Aynı seviyede, aynı ayarda, hatta düşüyor çıkıyor; her gününe göre değişiyor.”

Sağlık, saklama ve pişirme önerileri

Bineklioğlu balığın sağlık açısından iyi bir seçenek olduğunu belirterek gıda güvenliği üzerine görüşlerini paylaştı: “Gıda zehirlenmesinde en büyük etken tavuk. Tavuk zehirledi mi öldürüyor. Onun için balık sektörü farklı bir sektördür. Balık, en sağlıklı ve en iyi yiyecektir. Bu zamanda balık lezzetli. Yağlı, mükemmel, doruğa ulaşmış düzeyde.”

Halkın rahatça balık satın alabileceğini söyleyen Bineklioğlu, fiyat aralıklarına dikkat çekti: “Balık; asgari ücretlinin, emeklinin yiyebileceği fiyatlarda. Balıkların en iyisi 200-250 TL bandında. Bu herkesin alabileceği anlama gelir.”

Balığın saklanması ve pişirilmesi hakkında pratik öneriler de veren Bineklioğlu, kısa süreli saklama için temizleyip hafifçe yıkamanın yeterli olduğunu söyledi. Doğru pişirme tekniğini ise şu şekilde anlattı: “Pişirirken balığın hafif kuruması gerekir. Ondan sonra yağlayıp kızartacaksın. Çok yağda değil, az yağda. Yağın kızgın olması gerekiyor. Kızgın olursa dağılmaz. Bir de iyice ununu, tuzunu atıp o şekilde yapacaksın.”

KEMAL BİNEKLİOĞLU