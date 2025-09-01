Kocaeli'de "Barış İçin Sessizlik" etkinliği düzenlendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında "Barış İçin Sessizlik" temalı etkinlik gerçekleştirildi.

Organizatörler ve mekan

Etkinlik, Gebze Ticaret Odası ve Kocaeli Barosu işbirliğiyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlendi.

Vurgu yapılan bölgeler ve temsiller

Programda, Gazze, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Ukrayna'da sivillerin yaşamını yitirdiği çatışma ortamlarına dikkati çekildi. Etkinlik kapsamında tiyatrocular tarafından sivillerin maruz kaldığı şiddet sahnelendi.

Yetkililerin mesajları

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, çatışmaların sona ermesi için toplumların güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Tüm kesimlerin çok çalışması gerekiyor. Güçlü toplumlar barışı sağlayabilir." dedi.

Kocaeli Barosu Başkanı Kadir Caner Karakadılar ise insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, "Bu canlandırma, dünya kamuoyunun bu olaylara sessiz kalışını sembolik bir şekilde ifade ediyor. Dünya Barış Günü'nde bu etkinliği anlamlı buluyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonu

Program, herhangi bir slogan ya da konuşma yapılmadan sessizce sona erdi.

