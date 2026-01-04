DOLAR
Kocaeli'de 'Çek İlet' uygulamasına 2025'te 5 bin 67 talep

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çek İlet' uygulamasına 2025 yılında 5 bin 67 başvuru geldi; vatandaşlar fotoğraf, video ve konumla taleplerini bildiriyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:43
Vatandaş ile belediye iletişimi dijitalde güçleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlarla doğrudan iletişimini sağlayan 'Çek İlet' mobil uygulaması üzerinden 2025 yılında 5 bin 67 talep ve şikayet ilgili birimlere iletildi.

Vatandaşların kentle ilgili talep ve önerilerini dijital ortamda iletmelerini sağlayan uygulama, çözüm sürecini hızlandırıyor. Kullanıcılar, karşılaştıkları sorunları uygulama üzerinden fotoğraf ve video ekleyerek detaylandırabiliyor; paylaşılan konum bilgisi sayesinde belediye ekipleri bölgeye daha hızlı müdahale edebiliyor.

Vatandaşlar ile belediye arasındaki iletişimi güçlendiren uygulama aracılığıyla geçen yıl 5 bin 67 başvuru kayıt altına alındı.

