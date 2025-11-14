Kocaeli'de Hasta ve Yakınlarına Ücretsiz Konaklama Hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir dışından tedavi amacıyla kente gelen hasta ve yakınlarına ücretsiz konaklama desteği sunuyor. İzmit’teki Barınma ve Konaklama Merkezinde vatandaşlar, tedavi süreçlerinde sıcak bir yatak, temiz bir oda ve üç öğün yemek imkanına hiçbir ücret ödemeden ulaşabiliyor.

Hizmet, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Merkezde kalanlara ayrıca hijyen ve sosyal destek sağlanıyor; farklı illerden gelen misafirler burada konforlu ve huzurlu bir ortamda tedavilerini tamamlayabildiklerini belirtiyor.

"Gerekirse seni sırtımızda taşırız"

Van'dan gelen Serdar Oktar Bozkurt:

"Kalp ve böbrek hastasıyım. Büyükşehirin Çağrı Merkezi 153’ü arayıp ne yapacağımı sordum, hemen yönlendirdiler. Buraya gelmeden önce böyle bir hizmet olduğunu bilmiyordum. Bir gece rahatsızlandım, personel o kadar içten ilgilendi ki, ‘Amca bize haber verseydin, gerekirse seni sırtımızda taşırdık’ dediler. En yakınlarımdan bile böyle ilgi görmedim."

Bozkurt, yaklaşık 20 gündür merkezde konakladığını belirterek şunları da söyledi:

"Günde üç öğün sıcak yemeğimiz çıkıyor. Yataklar mis gibi, odalar tertemiz. Hatta odalar o kadar sıcak ki bazen pencereyi açmak zorunda kalıyoruz. Personelin güler yüzü her şeye bedel. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Burada gerçekten evimizde gibiyiz."

Birlikte moral buluyorlar

Düzce'den gelen Gülsüm İşitmir:

"Nasıl bir ortama gideceğimizi çok düşündük ama buraya geldiğimizde içimiz rahatladı. Burada çayımızdan yemeğimize kadar her şey düşünülmüş. Görevli arkadaşlar her konuda yardımcı oluyor. Burada diğer arkadaşlarla tanıştık, birbirimize moral veriyoruz."

Merkezin sunduğu ücretsiz barınma, yemek, hijyen ve sosyal destek imkanı, şehir dışından gelen hastaların tedavi süreçlerini daha rahat ve güvenli geçirmelerine katkı sağlıyor.

