Kocaeli'de İbadethaneler Yenileniyor: Cami ve Cemevlerinde Bakım ve Tadilat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cami ve cemevlerinde yürüttüğü bakım, onarım ve tadilatla ibadet alanlarını daha temiz, konforlu ve erişilebilir hale getiriyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:17
Kocaeli genelinde cami ve cemevlerinde sürdürülen kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları, ibadet alanlarının fiziki koşullarını iyileştirirken cemaatin konforunu da artırıyor.

Yapılan çalışmalar ve sorumlular

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda, Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü ekiplerince birçok yapı daha temiz, düzenli ve kullanışlı hale getirildi. Dış cephe boya, izolasyon ve çatı çalışmaları ile yapıların dayanıklılığı güçlendirilirken; şadırvan, WC ve ayakkabılık gibi ortak kullanım alanlarındaki yenilemeler yoğun dönemlerde cemaatin rahat hareket etmesini sağladı.

Konfor, erişilebilirlik ve mevsimsel önlemler

İbadet alanlarında uygulanan akrilik halı döşemeleri ile iç mekanlar kış aylarında daha sıcak ve konforlu bir yapıya kavuştu. Yapılan avlu düzenlemeleri ve sundurma imalatları ise cemaatin yağmur ve güneş koşullarından etkilenmeden ibadet etmesine olanak tanıyor. Ayrıca çalışmalarda engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımını kolaylaştıran düzenlemeler öncelikli olarak ele alındı.

Genel temizlik ve onarım faaliyetleri, özellikle cuma ve bayram namazlarındaki yoğunluk göz önünde bulundurularak planlandı; böylece ibadethaneler her kesim için daha erişilebilir ve kullanışlı hale getirildi.

