Kocaeli'de Kadınlara Afet Bilinci Eğitimi: 378 Kişiye Ulaşıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Anne ve Kadınlara Yönelik Afet Farkındalık Eğitimleri' 12 programda 378 kadına ulaşarak afet ve psikolojik dayanıklılık bilgisi verdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:55
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afet bilincini toplumun tüm kesimlerine yaymak amacıyla önemli bir eğitim programını hayata geçirdi. Anne ve Kadınlara Yönelik Afet Farkındalık Eğitimleri Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde düzenlendi.

Eğitimin kapsamı ve ulaşımı

Eğitimler 12 ayrı programda gerçekleştirildi ve 378 katılımcıya ulaşılarak afet bilinci konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Programlarda özellikle annelerin afet anındaki kritik rolü vurgulandı.

Eğitimin içeriği

Katılımcılara evde çocukların güvenliğini sağlama, yapısal olmayan riskleri tespit etme, acil durum çantası hazırlama ve kriz anlarında soğukkanlı kalma gibi konularda pratik bilgiler verildi. Ayrıca deprem, sel, heyelan, yangın ve KBRN olaylarına karşı alınması gereken önlemler örneklerle anlatıldı.

Psikolojik dayanıklılık

Programda fiziksel güvenliğin yanı sıra afet sonrası psikolojik dayanıklılık da ele alındı. Çocukların, yaşlıların ve hassas grupların afet sonrası süreçlerinin nasıl yönetilmesi gerektiği detaylı biçimde aktarıldı. Eğitmenler, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve güvenli toplanma alanlarının önceden belirlenmesinin önemine değindi.

Toplumsal etki ve gelecek planları

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı eğitmenleri, afetlerin her an yaşanabilecek gerçekler olduğunu hatırlatarak toplumun tüm kesimlerinin bilinçlendirilmesinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Eğitimlerin ilerleyen süreçte daha fazla ilçe ve mahallede devam edeceği ve kadınların ev ortamında düzenli mini afet tatbikatları yapmasının teşvik edileceği bildirildi.

Katılımcıların görüşleri

Eğitim sonunda kadınlar, hem kendi güvenlikleri hem de ailelerinin güvenliği için önemli bilgiler edindiklerini belirterek programın daha geniş kitlelere ulaştırılmasını istedi. Büyükşehir yetkilileri, kadınların ve annelerin afet bilinci kazanmasının toplumsal dayanıklılığı artıran en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek bu kapsamda yürütülen çalışmaları sürdüreceklerini açıkladı. Afet farkındalık eğitimlerinin önümüzdeki aylarda farklı ilçelerde ve mahallelerde tekrarlanacağı duyuruldu.

