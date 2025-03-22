Kocaeli'de Komşular Arasında Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan bir komşuluk anlaşmazlığı, faciaya dönüştü. Barış Mahallesi 1819/1 Sokak'taki apartmanda meydana gelen olayda, komşular arasında ortak alan kullanımından kaynaklanan bir tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce, Yusuf B. (39) adındaki kişi silah kullanarak müdahalede bulundu. Olayda 3 kişi de darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulans ile sevk edildi. Ancak Yusuf B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatılırken, güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayın komşular arasındaki tartışmanın şiddet boyutuna ulaşmasının üzücü olduğunu kaydeden yetkililer, benzer olayların önlenmesi için çağrıda bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.