Kocaeli'de Kur’an Kurslarına 4 milyon 392 bin 638 TL Malzeme Desteği — Onarımla 2 milyon 44 bin TL Tasarruf

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2025'te 251 Kur'an kursuna 4 milyon 392 bin 638 TL malzeme verdi; onarımla 2 milyon 44 bin TL tasarruf sağlandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:08
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:08
Kocaeli'de Kur’an kurslarına kapsamlı malzeme desteği ve onarım tasarrufu

Malzeme desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında kent genelindeki 251 Kur’an kursuna toplam 4 milyon 392 bin 638 TL değerinde malzeme desteği sağladı. Yardımlar; bilişim, mobilya, oyun, yer kaplama ve duvar kaplama olmak üzere beş farklı kategoride gerçekleştirildi.

Öne çıkan destekler arasında tüm 4-6 yaş kurslarına sağlanan 250 akıl ve zeka oyunları takımı (toplam 546 bin 750 TL) ile 250 laminasyon cihazı (toplam 446 bin 250 TL) yer aldı. Son 6 yılda Kur’an kurslarına yapılan toplam yardım miktarı 27 milyon TLye ulaştı.

Okullara boya desteği

2025 yılında 197 okul için toplam 75 bin 300 litre boya dağıtıldı ve bu çalışmalar için 7 milyon 60 bin 144 TL harcandı. Okullara son 6 yılda yapılan toplam boya yardımı ise 15,5 milyon TL olarak kaydedildi.

Onarım ile sağlanan tasarruf

Büyükşehir Belediyesi, yeni malzeme almak yerine mevcut malzemelerin tamiratını yaparak ekonomik kazanç sağladı. Bu kapsamda tanesi 2 bin 540 TL olan 500 etkinlik masası yaklaşık 100 TL maliyetle onarıldı ve 1 milyon 270 bin TL tasarruf elde edildi. Ayrıca 85 Kur’an kursu ve 36 yetişkin kursunda toplam 1 bin 200 ikili sıra ve sandalye tamir edilerek 774 bin TL tasarruf sağlandı. Böylece masa, sıra ve sandalyelerin onarılmasıyla toplam 2 milyon 44 bin TL tasarruf elde edildi.

Yenilenen eğitim alanları

Gölcük Değirmendere 4-6 yaş Kur’an Kursu, Kandıra Faslıgül Hafızlık ve Gebze Salih Sağlam Hafızlık Kur’an Kursu gibi merkezlerde yapılan yenileme, zemin ve duvar kaplama ile tatami minder montaj çalışmaları sayesinde güvenli ve konforlu eğitim ortamları oluşturuldu.

Sistematik ve sürdürülebilir destek

Dış Hizmetler Servisi, 2010dan itibaren Kur’an kurslarına eğitim malzemesi, 2017den itibaren okullara boya desteği sağlamaya başladı ve 2025 itibarıyla belediyenin sağladığı malzemelerin tamiratını gerçekleştirerek Kocaeli genelinde eğitim alanında sürekli katkı sunmayı sürdürdü.

