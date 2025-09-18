Kocaeli'de Kuru Yük Gemisi 'RAPID' Karaya Oturdu — 7 Mürettebat Tahliye Edildi

Kocaeli'de 'RAPID' isimli kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, alçı yüklü Tanzanya bandıralı 'RAPID' isimli 81 metre boyundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında kıyıya sürüklendi ve kıyıdaki kayalık bölgede karaya oturdu.

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gemide bulunan 7 mürettebat için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran de bölgeye gelerek incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Valilik açıklaması

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, alçı yüklü 'RAPID' isimli geminin Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde karaya oturduğu ihbarı üzerine denizden TCSG-910 sahil güvenlik botu, havadan TCSG-504 sahil güvenlik helikopteri, karadan da Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-21, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-04, TCSG-71 Komutanlığı ve Kandıra Kolluk Destek Tim Komutanlığı'nın müdahale için görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerine de bilgi verildiği; 'Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından 'RAPID' isimli ticari gemide bulunan 7 mürettebatın tahliye işlemleri gerçekleştirilmiştir' ifadesine yer verildi. Valilik, geminin karaya oturmasından kaynaklı herhangi bir çevre kirliliği oluşmadığını bildirdi.

