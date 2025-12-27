Kocaeli’de Lapa Lapa Kar: Kartepe’de Kar 10 cm’ye Ulaştı

Kocaeli’de Lapa Lapa Kar: Kartepe Beyaza Büründü

Kocaeli’de gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü. Kentin yüksek noktaları kısa sürede beyaza bürünürken, soğuk hava özellikle Kartepe ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kartepe’de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Hava sıcaklığının -6 dereceye kadar düştüğü bölgelerde kar örtüsü yer yer 10 santimetreyi buldu. Karın en yoğun görüldüğü alanlar arasında Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı, Kartepe Zirve ve Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı bulunuyor. Yüksek kesimler tamamen beyaz bir örtüyle kaplandı.

Turistler ve aileler teleferikle zirveye çıktı

Şehir içinden ve şehir dışından gelen vatandaşlar, teleferikle zirveye çıkarak karın keyfini çıkardı. Özellikle çocuklar ve gençler karlı alanlarda kızakla kayarken, aileler doğayla iç içe fotoğraf çekmeyi tercih etti. Kartepe, Kocaeli’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gördü; ziyaretçi yoğunluğunun önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

Dona ve buzlanmaya karşı uyarılar

Yetkililer, yüksek kesimlere çıkacak sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Belediye ve karayolları ekiplerinin ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi gelmedi.

Kar yağışıyla birlikte Kartepe, Kocaeli ve çevre illerden gelen vatandaşların kış keyfi için yeniden ilk tercihlerinden biri oldu.

Kocaeli’ye lapa lapa kar yağıyor