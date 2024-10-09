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Kocaeli'de Nesli Tehlike Altındaki Balaban Kuşu Kurtarıldı

Bitkin halde bulunan balaban kuşu, koruma altına alındı ve tedavi edilecek.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:41
Kocaeli'de Nesli Tehlike Altındaki Balaban Kuşu Kurtarıldı

Kocaeli'de Bulunan Balaban Kuşu Koruma Altında

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kısmında, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan bir balaban kuşu bitkin halde bulundu. Olay, İzmit gişeleri yakınlarında meydana geldi.

Gazetecilerin Duyarlılığı

Görevleri sırasında yol üzerinde bir kuşun bitkin olduğunu fark eden gazeteciler, hemen araçlarından inerek kuşu güvenli bir şekilde yol kenarına almak için harekete geçti.

Bölge Yetkilileri Harekete Geçti

Gazetecilerin durumu bildirmesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı yetkilileri olay yerine gelerek kuşu teslim aldılar.

Koruma ve Tedavi Süreci

Koruma altına alınan balaban kuşunun, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacağı belirtildi. Bu süreç, kuşun sağlığına kavuşması için son derece önem taşıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki...

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu koruma altına alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki...

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu koruma altına alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki...

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu koruma altına alındı.

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