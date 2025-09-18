Kocaeli'de 'RAPID' Karaya Oturdu: Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Olayın seyri

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Kefken açıklarında karaya oturduğu bildirilen kuru yük gemisi üzerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye gelen ekipler, geminin hava muhalefeti nedeniyle kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine müdahale başlattı.

Gemi adı: 'RAPID' — Bayrak: Tanzanya — Boy: 81 metre

Mürettebat ve yük

Geminin Bartın Limanından ayrılarak Ukrayna'ya götürdüğü bildirilen 2 bin 135 ton alçı yüklü olduğu, mürettebatın ise 7 kişi (6'sı Ukrayna uyruklu, 1'i İran uyruklu) olduğu kaydedildi. Mürettebatın bir bölümü helikopterle kurtarılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na sevk edildi ve işlemleri sürüyor.

Kurtarma ve müdahale ekipleri

Kıyıya ulaşan ekipler arasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri yer alıyor. Valilik açıklamasına göre, denizden TCSG-910 sahil güvenlik botu, havadan TCSG-504 sahil güvenlik helikopteri, karadan ise Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-21, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-04, TCSG-71 Komutanlığı ve Kandıra Kolluk Destek Tim Komutanlığı müdahalede görev aldı.

Valilik, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından gemide bulunan 7 mürettebatın tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiğini ve karaya oturmadan kaynaklı herhangi bir çevre kirliliği oluşmadığını bildirdi.

Yetkililerin çalışmaları ve görgü tanığı

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran bölgeye gelerek incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Kurtarma çalışmaları ekiplerin koordinasyonu ile devam ediyor.

Görgü tanığı 85 yaşındaki Sezer Doğan, sabah namazında denizde ışıklar ve gemi gördüğünü anlattı. Doğan, bölgede yağmur ve şiddetli rüzgar olduğunu ifade ederek, durumu jandarmaya bildirdiklerini söyledi.

Çalışmalar sürüyor; kurtarma ekipleri geminin kurtarılması için operasyonlarını sürdürüyor ve gelişmeler yetkililerce paylaşılacak.

