Kocaeli'de 'RAPID' Karaya Oturdu: Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Kandıra açıklarında alçılı kuru yük gemisi 'RAPID' karaya oturdu. 7 mürettebat helikopterle kurtarıldı, kurtarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:47
Kocaeli'de 'RAPID' Karaya Oturdu: Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Olayın seyri

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Kefken açıklarında karaya oturduğu bildirilen kuru yük gemisi üzerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye gelen ekipler, geminin hava muhalefeti nedeniyle kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine müdahale başlattı.

Gemi adı: 'RAPID' — Bayrak: Tanzanya — Boy: 81 metre

Mürettebat ve yük

Geminin Bartın Limanından ayrılarak Ukrayna'ya götürdüğü bildirilen 2 bin 135 ton alçı yüklü olduğu, mürettebatın ise 7 kişi (6'sı Ukrayna uyruklu, 1'i İran uyruklu) olduğu kaydedildi. Mürettebatın bir bölümü helikopterle kurtarılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na sevk edildi ve işlemleri sürüyor.

Kurtarma ve müdahale ekipleri

Kıyıya ulaşan ekipler arasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri yer alıyor. Valilik açıklamasına göre, denizden TCSG-910 sahil güvenlik botu, havadan TCSG-504 sahil güvenlik helikopteri, karadan ise Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-21, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-04, TCSG-71 Komutanlığı ve Kandıra Kolluk Destek Tim Komutanlığı müdahalede görev aldı.

Valilik, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından gemide bulunan 7 mürettebatın tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiğini ve karaya oturmadan kaynaklı herhangi bir çevre kirliliği oluşmadığını bildirdi.

Yetkililerin çalışmaları ve görgü tanığı

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran bölgeye gelerek incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Kurtarma çalışmaları ekiplerin koordinasyonu ile devam ediyor.

Görgü tanığı 85 yaşındaki Sezer Doğan, sabah namazında denizde ışıklar ve gemi gördüğünü anlattı. Doğan, bölgede yağmur ve şiddetli rüzgar olduğunu ifade ederek, durumu jandarmaya bildirdiklerini söyledi.

Çalışmalar sürüyor; kurtarma ekipleri geminin kurtarılması için operasyonlarını sürdürüyor ve gelişmeler yetkililerce paylaşılacak.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisindeki 7 kişilik mürettebat tahliye...

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı Çerkeş'te samanlık yangını: Bitişiğindeki ev zarar gördü
2
Bayrampaşa'da Rüşvet İddiası: Depremzededen İstenen Para Soruşturmayı Başlattı
3
Manisa Alaşehir'de 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı
4
Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST’te: Geleceğin İnsan Kaynağı Bugünden Yetişiyor
5
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 4 tutuklama
6
Yusuf Tekin: Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Erzurum'da Açıldı — 20 Yılda Eğitimte Devrim
7
Adana'da 3 Çocuğu Sopayla Darbeden Şüpheli Yeniden Gözaltında

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)