Kocaeli'de Taksi Durağına Silahlı Giriş — Polis Müzakereleri Sürüyor

Cedit Mahallesi, İzmit — Saat 15.30

Olay, saat 15.30 sıralarında Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki Kocaeli Devlet Hastanesi mevkiinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi.

İddiaya göre, elinde tabanca ve bıçak bulunan bir kişi durağa girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddeyi çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Tedbir amaçlı olarak bölgedeki iki lise ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

Zaman zaman elindeki silahı başına dayadığı görülen şahsın teslim olması için polis ekiplerinin müzakereleri sürüyor.

Kocaeli'de hareketli dakikalar