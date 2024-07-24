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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda 7 kişi tutuklandı, 1 kilo 532 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 22:20
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Kocaeli'de düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 532 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon neticesinde, 7 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente önemli bir miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışmalara başladı. İhbar doğrultusunda harekete geçen ekipler, durdurmuş oldukları iki araçta detaylı bir arama gerçekleştirdiler.

Narkotik Köpeği Kullanıldı

Durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, narkotik köpeği de kullanıldı. Bu operasyonda, 9 ayrı paket içerisinde toplamda 1 kilo 532 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay sonrasında, 7 zanlı gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler, hakimlik tarafından tutuklandı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

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