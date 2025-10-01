Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 86 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

10 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda ilk etapta 86 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerin elde ettiği deliller doğrultusunda çalışma genişletildi ve aynı suçtan 38 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 124 olarak kayda geçti.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında; 11 kilo 178 gram esrar, 6 kilo 783 gram eroin, 163 gram kokain, 7 kilo 634 gram sentetik uyuşturucu, 364 uyuşturucu hap ve 1.127 sentetik ecza yer aldı.

Ayrıca aramalarda 183 kök kenevir, 25 hassas terazi, 17 tabanca, tüfek, 45 fişek, 2 uyuşturucu içme aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 203.225 lira, 150 dolar ve 11.325 avro ele geçirildi.

Gözaltındaki 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli'de son 20 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 124 şüpheliden 86'sı tutuklandı.