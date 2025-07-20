Kocaeli'de Uyuşturucu ve Mühimmat Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Y.O. tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Kartepe'de Y.O.'nun ikametine baskın düzenledi.

Ele Geçirilenlerin Listesi

Gerçekleştirilen aramada, 30 kök Hint keneviri, 511 gram esrar ve 6136 sayılı kanun kapsamında yasaklı farklı ebatlarda askeri mühimmat ile çok sayıda fişek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Suçlamalar ve Tutuklama Süreci

Operasyon sonucunda gözaltına alınan Y.O. hakkında; "uyuşturucu imal ve ticareti", "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla adli ve idari işlemler başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kök Hint keneviri, 511 gram esrar, 6136 sayılı kanun kapsamında taşınması ve bulundurulması yasak olan farklı ebatlarda askeri mühimmat ile çok sayıda fişek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.