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Kocaeli'de Üzerinde Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 3 Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de 3 hükümlü, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 21:42
Kocaeli'de Üzerinde Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 3 Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de Hükümlüler Operasyon Sonucu Yakalandı

Kocaeli'de, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü, düzenlenen operasyonlarla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin tespit edilmesi için Kartepe ve İzmit ilçelerinde kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Kesinleşmiş Cezalarla Aranan Hükümlüler

Yapılan çalışmalarda, 10 ayrı aranma kaydı bulunan ve hakkında 9 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K; "kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.Ö. (21); ve "izinsiz ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.K. (31) başarıyla yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü...

Kocaeli'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

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