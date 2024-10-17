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Kocaeli'deki Cinayet Davasında Savcılıktan Müthiş Mütalaa

Kocaeli'de bir kişinin öldürülmesi davasında savcı, tutuklu sanığa müebbet hapis istedi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 17:30
Kocaeli'deki Cinayet Davasında Savcılıktan Müthiş Mütalaa

Kocaeli'de Cinayet Davasında Müthiş Gelişme

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşanan bir cinayet davasında, Cumhuriyet savcısı yargılamanın nihai aşamasında mütalaa sundu. Dava, L.Ç. isimli tutuklu sanığın, Rüstem D. isimli kişiyi kasten öldürmesiyle ilgili olarak devam ediyor.

Sanık ve Maktul Arasındaki Olaylar

Duruşmaya katılan tanık Y.A, olay günü kendisini evine davet eden tutuklu sanık L.Ç. ile karşılaştıklarını ve maktul ile tartıştıklarını belirtti. Y.A, maktulün kendisine saldırı olduğuna dair sözlerini aktardı: "Maktul, 'Gel, sana diyorum.' dedi. L.Ç. ise ‘çocuğa karışma’ diyerek durumu yatıştırmaya çalıştı.

Tanıklık İfadeleri

Tanık Y.A, olayın gelişimini şu sözlerle ifade etti: "L.Ç, maktulün dükkânına girdi ve orada tartışmaya başladılar. Bir süre sonra dışarı çıktık, ama Rüstem arkamızdan bağırıyordu: 'Geliyorum, bekle.' dedi. Daha sonra bir boğuşma yaşandı ve L.Ç. elindeki silahı ateşledi."

Maktulün Eşisinden Feryat

Maktul Rüstem D.'nin eşi M.D., duruşmada duyduğu acıyı dile getirerek, sanıkların en ağır cezayı almasını talep etti. M.D., "Eşimin susturulduğunu düşünüyorum. O, yeni bir iş kurmak için hazırlık yapıyordu," dedi.

Savcılığın Mütalaası ve Mahkemenin Kararı

Esas hakkındaki mütalaasında savcı, L.Ç. hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası isteminde bulundu. Ayrıca, tutuksuz sanık F.G. için, suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma sonunda mahkeme, taraf avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Öncesi ve Sonrası

Olayın meydana geldiği tarih ise 5 Nisan 2023'te yaşandı. Sırrı Paşa Mahallesi Engin Caddesi'nde, Rüstem D. ile L.Ç. arasında çıkan tartışma, zamanla kavgaya dönüştü. Rüstem D.'nin hayatını kaybetmesine sebep olan olay sonrasında, L.Ç. tutuklanmışken, diğer sanık F.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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